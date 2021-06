OTRO SCOUTING

Con el Pico de Orizaba de fondo, Germán aprovechó para entrenar.

El ultramaratonista Germán Silva midió otro tramo de Pinole, corriendo por las venas de méxico

Noticias

La organización del gran reto “Proyecto Pinole, corriendo por las venas de México” avanza a paso firme y en esta ocasión el ultramaratonista queretano, Germán Silva, necesitó de 15 días para medir la distancia entre el Pico de Orizaba y Cancún, como parte del tercer y penúltimo scouting de este desafío.

El bicampeón del Maratón de Nueva York ya tiene un panorama más claro de lo que se va a enfrentar, cuando, a partir del 2 de noviembre se disponga a correr desde Tijuana a Cancún, a razón de 50 kilómetros diarios, con un sólo día de descanso semanal.

“Esta parte del país es muy hermosa, es una región con naturaleza viva, hay mucha humedad y por esta razón, debo tomar las medidas pertinentes”, puntualizó el también subcampeón del Mundial de Medio Maratón en Oslo, Noruega, en 1994.

“Fueron mil 500 kilómetros del Pico de Orizaba a Cancún, son 32 etapas”, dijo, mientras miraba la libreta donde registra todos los números de este recorrido.

Hay que recordar que Germán Silva trazó previamente las rutas de Real de 14, San Luis Potosí, al Pico de Orizaba, luego se fue de Tijuana, hasta Chihuahua, y ahora el recorrido fue del Pico de Orizaba a Cancún. “Y sólo falta recorrer el tramo desde Chihuahua a Real de 14, San Luis Potosí”.

Sin embargo, Germán ya tiene muy claro lo que representará su gran reto. “Serán aproximadamente 108 etapas, de 50 kilómetros cada una, para un total de 5 mil kilómetros, el gran reto durará aproximadamente 100 días”.

El queretano pasará por 19 estados de la República Mexicana (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Cada día que pasa crece mi emoción. No es lo mismo recorrer el trayecto en camioneta, que hacerlo ya corriendo, aunque los scouting, los he aprovechado para entrenar, no es lo mismo y por eso me siento contento y apuntando todos los detalles, porque necesitaré analizar bien mi alimentación, mi hidratación, y muchas otras cosas”, comentó el también medallista centroamericano e iberoamericano.

“El scouting, es cansado porque vas mucho tiempo sentado, pero aproveché que estuve por tierras yucatecas donde pasamos por haciendas olvidadas, tomamos la ruta que trazaron los Mayas por las pirámides de Cobá y Valladolid”, concluyó.