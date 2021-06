Anuncia SUTSMSJR nuevo emplazamiento a huelga

Líder sindical quiere que los agremiados sean atendidos en un hospital particular, asegura Guillermo Vega

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, informó que nuevamente hay interés por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio (SUTSMSJR) de un emplazamiento a huelga para finales de este mes esto debido a una exigencia de prestación de servicio de salud a los trabajadores.

En este sentido, el edil sanjuanense señaló que el líder sindical, Gregorio López González está solicitando que sean atendidos en un hospital en particular, sin embargo, no cuenta con los permisos correspondientes y por ello el municipio se ha negado a la prestación de este servicio en ese lugar.

“Hasta el último día de esta administración vamos a seguir siendo un cerco para no permitir abusos de este sindicato, estamos nuevamente llamados a huelga para este fin de mes por cuestiones de intereses muy personales que el señor Gregorio López quiere necesariamente que el único hospital que le de servicio a su gente, es un hospital que no voy a decir el nombre entonces pues ese hospital tiene problemas de permisos, etcétera, entonces nosotros lo que queremos es atender a los trabajadores en un lugar que tenga los permisos federales, estatales y municipales en regla para no poner en riesgo la integridad”.

Asimismo, dijo que no está negado su gobierno a brindar este servicio dentro de los acuerdos del contrato colectivo, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones adecuadas para no poner en riesgo la salud incluso de sus propios trabajadores.

El alcalde sanjuanense precisó que no se trata de hacer negocio con la vida de las personas, ni de cumplir con intereses personales, pues no hace más de un mes se pagaron todos los temas que traía pendientes, pero ahora se pretende nuevamente emplazar a huelga.

“Su único argumento es convocar a huelga pero nosotros no nos vamos a dejar, nosotros vamos a seguir combatiendo en el tribunal donde tenemos la razón, acabamos de hacer un acuerdo con ellos no menos de un mes donde se le pagaron absolutamente todos los temas que estaban pendientes y vuelve a haber otra convocatoria a huelga, como si esto fuera ir al baño, el COSCAMI es un hospital reconocido en San Juan del Río por muchos años que tiene doctores sanjuanenses, que tiene todos los certificados de Cofepris, de Secretaría de Salud y licencias municipales, y donde veníamos trabajando bien, nos parece muy extraño que la última sesión que tuvimos en el tribunal el señor Gregorio quisiera nombrar un hospital en particular como que tiene que ser ahí porque parece que hay un conflicto de interés, y pues bueno, eso no tiene que ver, pero no nos parece bien este lugar que esté prestando un servicio, y por eso ya se han tomado acciones legales”.

Al respecto, dijo que este tema lo tiene que dejar bien establecido con el presidente electo entrante, que es Roberto Cabrera Valencia, para que esté enterado de la situación, ya siempre ha habido un conflicto con el servicio médico porque es un barril sin fondo, donde además hay mucha perversión y manipuleo del Sindicato.

“Ha sido una constante en estos seis años donde yo no he permitido que manejen y manipulen este servicio, y por eso hemos tenido siempre mucho desgaste pero tenemos la conciencia de que se ha hecho lo correcto, se ha cumplido laboralmente con los trabajadores pero no hemos permitido que el Sindicato sea quien maneje eso, es lo único que estamos ahorita en el tema de la huelga, y vamos a ver hacia adelante porque tenemos nosotros la razón, no nos negamos a prestar el servicio pero en un lugar que cumpla en favor de lo legal”, concluyó.