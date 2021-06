Definirán plan de trabajo para la actualización de la legislación universitaria

Por Jahaira Lara

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos para la actualización de la legislación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la rectora Teresa García Gasca y el nuevo director de Estudios y Procesos de Legislación Universitaria, Ricardo Ugalde Ramírez, tendrán la primera reunión de trabajo en la que se espera poder establecer un cronograma de actividades con el objetivo de presentar los primeros avances a finales el 2021.

Se proyecta que las primeras acciones a trabarse este año se enfoquen en la Ley Orgánica y los estatutos, tal como adelantó la rectora, quien hizo énfasis en la necesidad de basar los trabajos en un estudio detallado para que las actualizaciones sean constantes y respondan a las problemáticas y necesidades universitarias del momento.

Mientras que en próximas etapas realizar lo correspondiente para la actualización de todos los reglamentos y normativas; para contextualizar, alinear y armonizar toda la legislación universitaria.

“No es trabajo de una época, al contrario, hay que hacer estudios con respecto a la legislación universitaria para poder tener una actualización constante y ágil que permita que la legislación vaya de acuerdo con las necesidades y no pasen otros treinta años para volver a actualizar”.

Entre algunos de los temas que se deben de atender de manera prioritaria, García Gasca explicó que se tienen cuestiones de género; especificaciones en el tema de sanciones en el estatuto, pues únicamente se habla de sanciones graves y no graves; actualización del modelo educativo, así como incluir la virtualidad que no se consideraba anteriormente. Y es que la rectora reconoció que hay partes de esta legislación descontextualizadas que no obedecen a la realidad.

La institución deberá presentar este proyecto a la próxima legislatura, quienes serán los encargados de aprobar los cambios; por lo que las autoridades universitarias confían en que los diputados serán respetuosos de los principios universitarios de la autonomía, asimismo haya sintoniza en los preceptos de igualdad, inclusión y sustentabilidad que se buscan fortalecer.