No están enojados

Agencia México

Galilea Montijo aseguró que su relación con Sebastián Rulli no se encuentra fracturada a pesar de que hace algunas semanas el actor se expresó molesto con ella luego de que la conductora del programa Hoy manifestara que él no debía meterse en temas de política mexicana.

Durante la inauguración de su boutique, la presentadora fue cuestionada por las diferencias que sostuvo con el actor argentino e inmediatamente contestó:

“Hace rato me preguntaron lo mismo y dije ‘¿en qué momento me peleé con Sebastián Rulli?’, yo jamás me peleé con Sebastián Rulli… Angelique y Sebastián saben lo mucho que los adoro, o sea, yo lo que dije fue muy personal, no fue con ellos, cuando cambian la historia de lo que tú dices, pues sí, te puedes echar a todo mundo encima, pero yo jamás, o sea, yo lo que traté de decir ese día, y espero que se entienda hoy, si tienes la solución al problema, dilo por favor, si no tienes la solución al problema para qué hablamos”.

Al ser interrogada sobre si ya pudo charlar con el novio de Angelique Boyer para aclarar estos puntos, Gali replicó: “No, pero… a ver, ni siquiera tengo que hablar con Rulli porque yo sé que Rulli me adora y yo adoro a Rulli, jamás he sido una persona, o sea… hasta mi hijo tiene doble pasaporte, o sea, no podría ser una persona que discrimine, soy cero una persona que discrimine en el mundo, y yo a Angelique y Sebastián Rulli los amo y los adoro”.

Aunque Sebastián no se ha pronunciado al respecto de su relación con Montijo tras el incidente, tal parece que para Galilea este es un tema olvidado y sin consecuencias para los involucrados.