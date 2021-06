Se manifiestan por desaparición de Luz Angélica Infante

Alrededor de 20 mujeres alzaron la voz para exigir a las autoridades esclarezcan los casos de mujeres desaparecidas

Por Josefina Herrera

Noticias

Este jueves, un grupo de mujeres se presentó en el Jardín Independencia para manifestarse por la desaparición de Luz Angélica Infante y su hijo, pues a vatios días de no tener ninguna señal de ellos, decidieron plantarse para exigir a las autoridades se esclarezcan los hechos.

Cabe recordar que Luz Angélica Infante Arteaga, acompañada de su hijo, Nicolás Casas Infante y un amigo de la familia, Miguel Ángel González Ugalde, desaparecieron el 19 de junio cuando se dirigían a trabajar a Amealco; lugar al que nunca llegaron, pues policías estatales reportaron un vehículo abandonado entre las inmediaciones de este municipio y de Huimilpan con aparentes rastros de sangre en el tablero, así como ropa de mujer y niño, de acuerdo a la información que circuló su hermana en redes sociales.

Inmediatamente surgieron un par de publicaciones que la misma Luz Angélica había realizado con anterioridad, señalando a su ex pareja de violencia intrafamiliar, así como un par de fotos donde se ve a un sujeto vigilando su casa.

Este hecho ha consternado a la población, pues hasta el momento no se tiene ningún registro del paradero de ninguno de ellos, y por tal motivo se convocó a una marcha tanto en el estado como en San Juan del Río para exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Alrededor de 20 mujeres se dieron cita en el Jardín Independencia para seguir con la lucha de evitar más desapariciones, pues éste ha sido un tema por años que no se ha podido resolver.

En la manifestación se alcanzaron a leer algunos letreros como, “Luz Estrada ahora por ti todas gritamos”, “De camino a casa quiero ser libre no valiente”, “Yo te creo y si algo te llega a pasar yo lo quemo”, “Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”, mismos que se quedaron plasmados en el monumento del águila.

Las mujeres permanecieron por algunas horas en la Plaza voceando la impotencia que sienten al no poder ser escuchadas, que las autoridades hasta el momento no hayan podido combatir esta problemática y que cada vez hay más miedo de salir y no regresar a casa.