Emplazaría a Huelga el SUTSMSJR el 7 Julio

Continúa el conflicto por la prestación del servicio de salud de hospitales en específico

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, informara sobre un aviso de estallamiento a huelga para finales de este mes por parte del SUTSMSJR, por incumplimiento al contrato colectivo en la prestación de servicio de salud de un hospital en particular, el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, señaló que éste se postergó para el día 7 de julio, y de no llegar a un acuerdo no habrá marcha atrás en su decisión.

Cabe recordar que el edil sanjuanense precisó que el SUTSMSJR, liderado por Gregorio López González, han estado insistentes en que se brinde el servicio médico en un hospital que no cuenta con los permisos correspondientes y pone en riesgo la salud de los trabajadores, incluso a los mismos agremiados del Sindicato, por lo que pudiera existir un interés personal ante la insistencia, pero como municipio no caerán en esas provocaciones, pues no está en juego la vida de las personas.

Sin embargo, Rafael Camacho Camacho, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, indicó que es el mismo municipio el que está cerrando las puertas, pues este hospital es el que mejor los ha atendido, ya que han batallado en el Coscami con los servicios y falta de medicamentos.

“Decidieron suspendernos el servicio en este hospital, yo creo que fueron a poner sellos de clausura para interrumpirle el servicio a los trabajadores que se encuentran agremiados a nuestra Organización sindical, están empeñados en el municipio que el servicio se siga brindando en el Coscami, pero la verdad es que en el Coscami nos estaban dando un mal servicio que realmente en días pasados cualquier trabajador que iba, prácticamente le decían es Coronavirus vete a atender al Hospital General, por cualquier cosa lo rechazaban el servicio cuando hay un presupuesto aproximadamente de tres millones y medio de pesos para que den el servicio médico, yo creo que hasta exagerado se estaban gastando 700 mil porque a todos los trabajadores los rechazaban y había escasez del servicio del medicamento”.

En cuanto a los permisos con los que no cuenta este hospital y que refirió el alcalde de San Juan del Río, Camacho Camacho señaló que cumple con todo lo establecido por la Cofepris y las autoridades sanitarias, así como los requisitos para expedirle su licencia de funcionamiento, sin embargo es el municipio quien decidió suspenderlo y colocarle los sellos, debido a la falta de este último trámite.

Aunque este emplazamiento a huelga ya estaba planeado para efectuarse el día 22 de este mes, ante la premura del tiempo se complicó, pues debían preparar todo lo necesario para poner guardias, pedir apoyo del ejército para los trabajadores y los requerimientos ante el Tribunal, y por tal motivo se dio una prórroga para el día 7 de julio.

“Por la premura del tiempo y todo se complica mucho para el Tribunal, ahorita ya poner las guardias, preparar todo, todo lo necesario para que el mismo Tribunal tenga las acciones de atender la huelga, solicitar Incluso el apoyo del ejército para resguardar la seguridad de los trabajadores y todo eso, entonces se llegó a un acuerdo de diferirla para el día 7 de julio, y de no llegar a un acuerdo ya no hay más prórroga, sí, ya no hay más y estallaría la huelga”.

Finalmente, dijo que este viernes tuvieron una audiencia en Conciliación y Arbitraje, pero el municipio sigue cerrado a su petición de atender esa problemática y otras, pues ya había un acuerdo en el contrato colectivo que sería la Medical Center quien mes ofrecería el servicio médico, y aunque el Sindicato está abierto al diálogo y a la cordura, espera que las autoridades municipales también tenga voluntad, pues lo que menos se desea es afectar los servicios municipales y a la ciudadanía sanjuanense.