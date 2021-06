M’Balia confiesa estar muy enamorada

M’Balia fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a una enemistad con su compañera Lidia Ávila, supuestamente porque esta última no acepta la orientación sexual de la hermana de Kalimba.

Durante su paso por la alfombra negra del musical “Sie7e”, la integrante de OV7 quiso evitar esta controversia y al escuchar las primeras preguntas dijo:

“Creo que hay temas que son totalmente personales, y que cualquier persona decente deja como privados porque son privados, cualquiera de nosotros decide cuánto quiere abrir y hasta donde quiere abrir respecto a su tema personal, y en ese sentido nadie más puede entrar”.

No obstante, M’Balia dejó entrever que no es del todo ajena a las cosas que se dicen sobre el tema. “Ahora, te puedo decir que a mi directamente no me ha llegado nada, de “oídas” me han llegado varias veces varias cosas, pero de oídas uno no puede dar por hecho”.

Asimismo, la cantante confesó que tiene mucho tiempo sin tener contacto con su colega y compañera de agrupación. “Versiones hay muchísimas, yo te puedo hablar de lo que yo vivo, de lo que yo escucho y de lo que yo hablo, y durante este tiempo no he podido coincidir con todos, ni siquiera en el país, algunos están fuera del país, otros están metidos en proyectos. En el último tiempo, las últimas semanas, a quien he podido ver es a Ari, Erika, Kalimba, y nosotros cuatro hemos comentado el tema respecto a la gira y hemos coincidido en que quizás para mediados de 2022, se pueda reactivar, ya veremos si pandemia nos permite, decíamos que a principios de 2021, pero hasta ahorita todo es especulación y es de lo único que te puedo hablar”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, M’Balia confesó estar viviendo su mejor momento amoroso, pues al ser interrogada por su romance, así respondió:

“Feliz, enamorada, muy enamorada y muy contenta. (Nos une) la conexión definitivamente, la complicidad, nos divertimos mucho, que es muy completa, muy integral, nos llevamos bien en todas las áreas, y eso nos da una relación muy redonda, muy bonita, realmente pues grande, integral”.