No procederá legalmente

Stephanie Salas aseguró que luego de alzar la voz contra la bioserie de Luis Miguel por la forma en que se exhibió a su primogénita en la trama, decidió no proceder legalmente contra los involucrados en el proyecto.

“A principios del mes de junio ustedes vieron que mis hijas y yo nos manifestamos de una forma contundente, fue muy importante para nosotras, muy liberador, a partir de eso, la verdad tenemos un respiro distinto y si quiero en ese sentido empezar de nuevo en la vida, con otro concepto, con un concepto en el que pude alzar la voz, me siento satisfecha de haberlo hecho, porque hoy en día no nos debemos callar nada, absolutamente nada que nos parezca, nada que creamos que está atentando en contra de nuestros derechos, entonces el día de hoy estoy en paz, estoy tranquila”, explicó la cantante.

Ante la pregunta directa sobre sus intenciones de denuncia por esta situación, Salas dejó en claro que al menos de su parte no habrá dicha acción.

“No, la verdad no tengo esa… a mí no me corresponde esa parte, y nada, yo ahorita lo que me corresponde es trabajar”, dijo durante su paso por la alfombra negra del espectáculo ‘Sie7e’.

Por otra parte, reveló que su hija Michelle está en perfecto estado a escasos días de celebrar su aniversario de vida. “Está bien, muchas gracias, fuimos a su festejo de 32 años que estuvo increíble de los 60’s y todo esto en el Puerto de Acapulco, la pasamos muy bien, afortunadamente, y ya, la vida sigue”.

Sobre el regalo que le dio a su hija en esta fecha tan especial, Stephanie comentó: “Siempre le regalo todo mi amor y todo mi apoyo, a Michelle qué se le puede dar sino eso”.

Finalmente, la también actriz se negó a brindar alguna declaración sobre la controversia que enfrenta su tía Alejandra Guzmán con Frida Sofía.

“Mi familia es lo principal, quiero dejarlo muy en claro, es una situación muy sensible lo que está pasando ahí y yo deseo de todo corazón que se mejoren las cosas lo más pronto posible”, aseveró.