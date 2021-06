¡Sí los apoya!

Leticia Calderón desfiló por la alfombra negra del espectáculo musical “Sie7e”, lugar donde confesó que a pesar de que el padre de sus hijos, Juan “N”, sigue detenido en el Reclusorio Norte, esto no impide que ayude a pagar algunas de las cuentas de sus retoños.

“De alguna u otra manera está pendiente, sí, no habla muy seguido, no, pero sí está pendiente: ahorita, por ejemplo, vengo del dentista, le están haciendo un tratamiento a Luciano, le están arreglando los dientes, inmediatamente le mandé el presupuesto hace unos días, inmediatamente me mandó el dinero, me dijo ‘por supuesto’. Está al pendiente de los pasaportes, está muy molesto porque los volvieron a retachar, está pendiente de que se haga bien el documento, para que mis hijos puedan tener su pasaporte, en fin, le digo que los quiero ir a vacunar y me dice ‘cuenta con ello’, en ese sentido, económicamente hablando siempre ha estado pendiente de ellos”, contó la actriz.

Al ser interrogada sobre si el congelamiento de cuentas bancarias no afecta a que el padre de sus hijos le ayude económicamente, Lety explicó: “De alguna manera sí, porque estoy absorbiendo yo muchísimos gastos que antes él me apoyaba, y ahora ya no”.

Sin embargo, la postura de Calderón cambió ante el comentario sobre que Juan es un padre dispuesto a aportar, pues inmediatamente contestó: “Sí, bueno, a ver, hablemos claro, finalmente es una obligación, el que lo haga se le agradece, yo siempre se lo he agradecido públicamente y se lo he externado a él personalmente, porque sé que muchos padres, aunque es su obligación mantenerlos y tal, no lo hacen, o dan 2 pesos y eso me parece injusto e incorrecto, entonces sí se agradece que Juan por lo menos por ese lado esté al pendiente de sus hijos”.

Posteriormente, al ser cuestionada sobre la forma en que Juan le hace llegar el dinero, y era por medio de Yadhira Carrillo, la artista comentó: “No, siempre me lo manda con una persona de la oficina”.

Asimismo, Leticia volvió a negar que haya existido una relación con la ahora esposa de Juan. “No, lo he dicho miles de veces, no. Hay un respeto, yo la respeto nada más, y nada más, o sea, no hay ninguna comunicación. Ni la hubo, ni la hay”.

Por último, la actriz manifestó que está dispuesta a que sus hijos visiten a su padre en la cárcel. “Si Juan los pide, ¡claro que mis hijos irían!, por supuesto que sí, primeramente, a abrazarlo y darle las gracias por todo lo que ha hecho por ellos, porque así los he enseñado, pero no se ha dado ese pedimento o ese requerimiento”.