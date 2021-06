Nadia y el árbol más colorido del mundo

POR LUZ AMELIA ARMAS BRIZ

MAESTRA EN HISTORIA

Hará cosa de seis años, Nadia me regaló un arbolito para que yo lo sembrara en mi jardín. Con las manos temblorosas, lo recibí, agradeciendo el gesto. Se veía y se sentía muy frágil, era apenas una rama. Ese mismo día cavé un agujero en el que lo metí hasta que sus raíces quedaron bien ocultas bajo la tierra negra. Le eché bastante agua y me encomendé a todos los santos para que no se fuera a secar, como siempre me pasa con toda planta que siembro. No en balde, mi padre me decía que tengo manos de hada; todo lo que siembro se lo lleva la tostada. Por supuesto que esto no se lo dije a Nadia.

Ella vivía justo frente a mi casa. Nos saludábamos y platicábamos en la calle. Nunca pasamos la barrera de las puertas de entrada, como buenas vecinas. Los días jueves me esperaba, parada en la banqueta, a que llegara de mi trabajo. Nunca dejes de trabajar, -me decía- yo me he arrepentido de ser únicamente ama de casa. Para esa hora ya venía arrastrando un carrito de mercado lleno de comida no perecedera que iba recolectando de casa en casa, para llevar al asilo más cercano. Yo me bajaba apresuradamente del auto para dirigirme a la cocina. Siempre tenía en la alacena una lata de leche en polvo, un kilo de arroz y uno de frijol para contribuir a la causa.

Los domingos por la mañana, la cara sonriente de Nadia me sorprendía; asomada entre las rejas de mi casa, con el único fin de echarle un vistazo al arbolito que sentía suyo. La buena fortuna quiso que creciera sano, de un verde brillante y cada vez más frondoso. Al cumplir dos años ya alcanzaba buena altura. Cosa que Nadia y yo festejábamos.

Mientras el framboyán, así se llama el árbol, crecía estrepitosamente, Nadia comenzó a hacerse cada vez más chiquita, por culpa de un cáncer que la tumbó varios meses en cama. Pero la mujer tenía un espíritu fuerte y logró vencer a la enfermedad para volver a su vida normal. Con más gusto festejábamos entonces nuestros encuentros.

Desgraciadamente, Nadia volvió a enfermar al año siguiente. Esta vez los resultados fueron funestos. Su cuerpo cansado no pudo luchar más y murió.

Mi árbol, su árbol, se engalana cada primavera con unas hermosas flores rojas anaranjadas. Sus ramas frondosas se extienden hasta el cielo, buscando la sonrisa de Nadia.