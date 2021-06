¡Sí padecía vitíligo!

Una autopsia reveló que Michael Jackson padecía vitíligo.

Notimex

Michael Jackson conquistó el mundo de la música con el poder de su voz y sus pasos de baile, pues ¿quién podría olvidar su forma de hacer el moonwalk? Si bien él no inventó la “caminata lunar”, sí fue quien la popularizó. Sin duda, el cantante tuvo una exitosa carrera artística que le llevó a ser considerado El Rey del pop; sin embargo, ha estado envuelto en un sinfín de polémicas aún después de su muerte, la más reciente de ellas está relacionada con el supuesto audio del artista que filtró Anonymous.

La historia del compositor y productor estadunidense dio pie a múltiples rumores, algunos de ellos sobre el drástico cambio del tono de su piel. Las personas cuestionaron el por qué la tez de Michael Jackson se había tornado más clara durante la década de 1980 y las preguntas sobre esta polémica eran una constante en la vida del cantante.

De inmediato, comenzó a especularse sobre los posibles tratamientos a los que se sometía para aclarar su piel. A más de 10 años de su trágica muerte, te explicamos cuál era la enfermedad que padecía Michael Jackson y cómo afectó la pigmentación de su piel.

Tras los cuestionamientos, Michael Jackson dio una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey. Durante la charla, el cantante hizo algunas confesiones sobre su vida privada y aseguró que el cambio en el tono de su piel se debía a una enfermedad que le provocaba manchas por el cuerpo.

“En primer lugar, que yo sepa, no hay nada llamado ‘blanqueamiento de piel’. No he visto algo así. No se qué es (…) Esta es la situación. Tengo un desorden en la piel que destruye la pigmentación de la piel. Es algo que no puedo remediar, pero la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy y eso me lastima”, dijo durante la entrevista.

Sin embargo, las especulaciones sobre “el blanqueamiento de su piel” continuaron a pesar de las declaraciones del cantante. Años después, tras su muerte, una autopsia reveló que Michael Jackson padecía vitíligo.

El informe de la autopsia que realizó el médico Cristopher Rogers menciona que el cantante tenía “vitíligo, enfermedad que afecta la pigmentación de la piel (…) así que, algunas áreas de la piel son claras y otras oscuras”.