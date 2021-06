Reactivará Germaín Garfias la entrega de apoyos sociales

Por Josefina Herrera

Germaín Garfias Alcántara, regidor síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, indicó que una vez que concluyó el proceso electoral, se reincorporó a sus actividades a partir del 7 de junio y volverá a trabajar con los programas de apoyo social que ya traía desde hace tiempo.

“Ahora sí que terminando nuestra licencia nos pusimos a chambear desde el primer día que fue el lunes 7, la primera tarea que quise realizar fue precisamente volverme a poner en contacto con quienes nos ayudaban a trabajar los programas que veníamos ya de tiempo atrás trabajando con la Congregación María Trinitaria y algunas otras asociaciones, entonces ya nos pusimos en contacto, ya nos empezamos otra vez a activar, incluso ya están de nueva cuenta los pedidos ya realizados de la ciudadanía, y bueno ahorita ya pregunte y estarían llegando los programa de leche esta semana, pues empezar a retomar lo que tenemos de programas”.

Asimismo, mencionó que además de fortalecer los que ya se tienen, estará trabajando en otras cosas en favor de la ciudadanía en estos últimos meses que le quedan de su Comisión, pues una vez tomando su cargo como diputado local por el IX Distrito, desde la Comisión que le corresponda estará llevando más apoyo a los sanjuanenses.

En este sentido, comentó que no tendría alguna Comisión a trabajar en especial, pues considera que todas son importantes, sin embargo con cualquiera que le toque, seguramente seguirá trabajando de la mano con la ciudadanía atendiendo a sus necesidades.

“La verdad es que todas son importantes, siempre está el quiere trabajar dar resultado y no casarse en una sola Comisión, yo creo que podemos hacer equipo en algunas otras Comisiones con la finalidad de lo que espera la ciudadanía en trabajos dé resultados y cercanía”.

En cuanto al programa de regidor en tu calle, señaló que por la pandemia ha sido complicado seguir con este programa porque todavía no hay las condiciones necesarias, pero tal vez lo estaría modificando, pues tener cercanía con la ciudadanía es algo que lo caracteriza, ya que el funcionario debe salir de las oficinas para visitar colonias y comunidades y enfrentarse a los problemas reales.

“A final de cuentas ese programa que traía lo estoy ahora sí que modificando porque a mí me gusta mucho estar visitando colonias y comunidades, porque siempre lo he dicho, debemos ser funcionarios de calle, entonces eso es lo que estoy haciendo, he tenido varias reuniones en diversos lugares pues para tomar actividades y muchas cosas también para darle seguimiento a situaciones que me plantearon durante el proceso que estuve fuera de la presidencia en otro proyecto que se tenía”.

Finalmente, dijo que se ha enfrentado a grandes retos y en cada uno de ellos ha estado satisfecho por los logros obtenidos, y como diputado no será la excepción, pues su trabajo es lo que lo respaldó en sus propuestas en el proceso electoral.

“Yo te diría que ahora es un trabajo muy diferente, es un trabajo en conjunto, en equipo, lo que toca a mi persona la verdad es que estoy muy contento por los diversos logros que se pudieron hacer como fue poder aterrizar este tipo de programas que han sido la verdad muy funcionales, ha habido mucha participación en la gente que lo vio con buenos ojos, eso me deja muy satisfecho, de hecho incluso fue bandera mía para poder presentar dentro de mis propuestas, entonces creo que eso es un tema que si me abrió una parte importante a la ciudadanía, y otra cosa es la cercanía, haber mucho contacto con la ciudadanía, como el programa regidor en tu calle, el andar visitando muchas colonias y comunidades, darle seguimiento a muchas cosas, la gestión que fue importante, además también mi actividad como síndico municipal, creo que se ha trabajado muy bien con la administración”.