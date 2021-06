¿Esterilizar a mi mascota?

La esterilización es uno de los temas de mayor relevancia para nuestras mascotas pues asegura su bienestar, sin embargo, es posible que tengas ciertas dudas, por ello, en este artículo abordaremos información que te puede servir para aclarar ciertos temas al respecto, de cualquier manera, siempre te recomendamos consultar a tu veterinario.

Comenzaremos con los mitos:

En el debate de esterilizar o no a nuestras mascotas, ¿quién no ha escuchado?:

«… mi mascota debe tener una camada/un celo antes de la esterilización»…«… para que se le quite lo ansioso o hiperactivo hay que cruzarlo, ya está en edad»…«… es que mi perrita o gatita necesita ser madre» … «… si no lo cruzo se va a frustrar»…«… sólo una vez para que se desahogue»…«… seguro les consigo casa a todos sus cachorros»…«… No quiero que mi perro o gato macho se sienta menos macho »…«… No sale de casa, siempre estoy con mi mascota y vigilo para que no hayan accidentes »…etc.

Ahora la realidad:

México es el país en el que las mascotas son abandonadas con más frecuencia que en otros países de Latinoamérica, con cerca de 500,000 perros y gatos abandonados al año. Fuente: Procuraduría ambiental y del ordenamiento territorial, http://www.paot.org.mx/

El resultado de cruzar a un macho y una hembra puede producir una descendencia de hasta 67,000 perros en tan solo 6 años. Fuente: Fundación Antonio Haghenbeck, https://fahl.com.mx/

El costo de la cirugía de esterilización/castración de tu mascota es mucho menos que el costo de tener y cuidar a sus crías; además, cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros.

Seamos dueños responsables: ¿en qué consiste la esterilización?

En los machos, consiste en retirar ambos testículos o extirparlos y dejar sólo el escroto. También el nombre de castración u orquiectomía, es una cirugí­a rutinaria y de corta duración. En las hembras, se realiza a través de una incisión longitudinal en su abdomen para retiran ambos ovarios y el útero. Se le conoce como esterilización u OVH (Ovario histerectomía). En ambos casos, se realiza con cirugía bajo anestesia general y si el veterinario lo considera necesario, tu mascota deberá pasar por ciertas pruebas pre-quirúrgicas.

Beneficios en la salud de mi mascota:

En hembras:

Disminuye la posibilidad de que desarrolle cáncer de mama.

Previene el cáncer cérvico uterino y el cáncer de ovario, así como el riesgo de otras infecciones uterinas.

Previene la concepción de crías no deseadas.

Evita molestias propias del ciclo en el que se preparan para aparearse.

En machos:

Evita tumores testiculares y reduce el riesgo de cáncer de próstata y otras infecciones.

Fugas de casa: ¡Un macho sin esterilizar hará casi cualquier cosa para encontrar una compañera! Y una vez libre para vagar, puede ser lastimado por el tráfico e involucrarse en peleas con otros machos.

Puede mejorar comportamientos indeseables, como que marque su territorio o que intente montar a objetos o personas.

Puede reducir los impulsos agresivos naturales, lo que disminuye la probabilidad de que tu mascota se haga daño peleando.

Cuidados post-operatorios:

Probablemente tu mascota estará algo somnolienta después de la operación, pero con un poco de reposo

recuperará su energía y vitalidad. Después de la cirugía te invitamos a consultar con tu médico veterinario qué cuidados se deben llevar para ayudar a tu mascota con su pronta recuperación, aquí te damos un listado que te puede orientar, recuerda que la operación varía de acuerdo al género, por lo que en el caso de hembras requieren algunos puntos adicionales:

Cuidados generales:

Monitorea su estado de salud sobretodo las horas siguientes después de la operación. Tu mascota puede quejarse al salir de la anestesia. Seguramente sea porque está desorientado. Si los quejidos no cesan, ponte en contacto con el veterinario. Algunas veces, pueden experimentar molestias digestivas como reacción a la anestesia. Ayúdale a evitarlas suministrándole una dieta blanda durante las primeras comidas después de la operación. No se te pase suministrarle los medicamentos que recetó el veterinario como: analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios. Pregunta al veterinario si se requiere programar revisiones y en qué tiempo después de la operación de tu mascota para controlar su recuperación. Para impedir que se lama o rasque la herida. De acuerdo al caso, tendrá que llevar un collar isabelino, dona o faja post-operatoria hasta 10 días después de la operación

En el caso de hembras:

A no ser que hayas optado por una cirugía laparoscópica, la esterilización de una perra exige una incisión de tamaño considerable. Habrá que revisar la herida con regularidad para asegurarte de que está cicatrizando y ponte en contacto con el veterinario si observas que empeora de algún modo. Para impedir que la perra lama, muerda o rasque los puntos de sutura, deberá llevar puesto un collar isabelino, dona o faja post-operatoria. Para proteger los punto y darles tiempo a cicatrizar, evita que tu mascota salte o haga esfuerzos bruscos. Si se utilizan puntos no absorbibles, tu veterinario te dará cita para retirarlos. Esto suele hacerse a los 7-10 días de la operación.

Dónde puedo esterilizar a mi mascota:

Con tu veterinario de confianza.

Asociaciones de ayuda animal.

Campañas de esterilización masiva de tu Estado, Municipio o Colonia.

Unidad de Control Animal de tu Municipio.

Ayudar a un animalito, significa velar por su protocolo de salud y sobretodo por su esterilización antes de la adopción, de otra manera no se estará contribuyendo a ser parte de la solución de este problema de gran dimensión en nuestro país. De ahí la importancia de los protocolos de adopción que se llevan a cabo por rescatistas independientes y por asociaciones responsables.

“Más vale bisturí en mano que cientos de perritos vagando.”

