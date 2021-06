Necesario crear psicólogos educativos: Facultad de Psicología UAQ

Será todo un reto para el área de psicología la identificación en el tema del proceso de enseñanza y aprendizaje

Por Josefina Herrera

El coordinador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, Agustín Otero Trejo, indicó que con el posible regreso a clases, será necesario fomentar a los psicólogos educativos, pues los alumnos van a enfrentarse a nuevos cambios, esto sin contar el desanimo con el que pudieran traer.

En este sentido, dijo que ha sido todo un reto este tiempo de pandemia, pues fue una experiencia nueva para toda la población, pero en el sector educativo se tuvieron que enfrentar a muchas circunstancias para poder sacar el ciclo escolar adelante, y sobre todo evitar las deserciones.

“Creo que como psicólogos en algún otro espacio lo llegué a comentar, los psicólogos educativos tienen un gran reto en esa parte de identificación en el tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad, y nuevamente será presencial, venimos yo creo que algo así como desenganchados, vamos a llegar desenganchados tanto profesores como estudiantes”.

Al respecto, señaló que sin duda llegarán con incertidumbre, pues la pandemia no ha terminado, además será complicado por el tema de las medidas sanitarias que deben seguir, por lo que será una nueva experiencia para ellos, pero sobre todo un reto, pues enfrentarse a una realidad distinta a la que vivían antes podría afectar en su enseñanza y en sus emociones.

“Es todo un reto, acá en psicología tenemos estudiantes que no se conocen físicamente, que tienen un año ya en la licenciatura y que no se conocen, entonces el regreso me parece que va a ser un tanto caótico, y tenemos retos que cumplir porque efectivamente está mermando mucho la parte social, evidentemente el contacto humano”.

Asimismo, señaló que tendrán que estar muy pendientes de la actitud con la que regresen, pues muchos de ellos pudieron haber presentado pérdidas y por lo mismo pueden estar afectados emocionalmente, por lo que será una tarea para el área de psicología el sacarlos adelante, y sobre todo que el ánimo no decaiga en ellos.

Finalmente, indicó que el regreso va a depender de lo que determinen en ese momento las autoridades, pues está previsto para el 30 de agosto, pero esto será siempre y cuando el semáforo epidemiológico ayude a que sea posible el retorno a las aulas.