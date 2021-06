Proyectan Hospital General en Tequisquiapan

Mejía Lira se reunió con autoridades federales y estatales para la presentación del proyecto y pueda agilizarse su construcción

Por Josefina Herrera

Este martes se presentó en una reunión privada el proyecto del Hospital General adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para Tequisquiapan, el cual contará con 144 camas.

En la reunión estuvieron presentes el presidente municipal electo de esa localidad, Antonio Mejía Lira, así como el encargado del Registro Agrario Nacional (RAN) de la delegación del estado de Querétaro, Isaías Limón Hernández; la titular del Órgano de Operación administrativa del IMSS del estado de Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez y presidente del comisariado por parte del Ejido, Mario Ávila Arredondo.

Mejía Lira indicó que este tipo de proyectos son muy importantes para el desarrollo y bienestar de los tequisquiapenses, y se encuentran muy entusiasmados porque habla de una infraestructura que es fundamental para el municipio y que con todo ese ánimo se le está dando seguimiento para que pueda ser una realidad.

“Créanme que nosotros estamos muy entusiasmado con este tipo de proyectos, porque no sólo habla de una infraestructura fundamental para el crecimiento integral de desarrollo social y humano de un municipio, sino de un estado y del país, por eso la importancia que le estamos dando en darle seguimiento puntual, estrictamente puntual con todo el proyecto posible y la disposición del municipio a nuestro alcance, que es de nuestra competencia, haciendo una alianza estratégica con los órganos federales fundamentales, también por supuesto nuestras instituciones públicas”.

Por su parte, la representante del IMSS, refirió que el objetivo no sólo es dar respuesta a la población de Tequisquiapan, pues también hay cercanía con la zona serrana, y al haber un hospital en este municipio, ya no tendrán que trasladarse a San Juan del Río, que es el más cerca que les queda, y podrán ahorrarse una hora más.

“También dará respuesta a la salud de la zona serrana porque el hospital más cercano que tiene es el de San Juan del Río, entonces pues ya es una hora menos de camino, entonces la gente que vendrá aquí al hospital con 144 camas, con las cuatro especialidades que son pediatría, ginecología, cirugía y medicina interna, y la consulta externa, pues va acaparar a mucha de esa población que ya no tendrá que irse hasta el hospital de San Juan del Río, un hospital que para el siguiente año también en un proyecto de reconstruirlo y hacer una torre de especialidades, pero al ver que alguien viene, se atiende aquí se requiere de una consulta externa, de especialidad, ya no irá San Juan del Río, ya no se desplazará a El Marqués o a Querétaro, entonces la gran mayoría de la población exige atención en esas cuatro especialidades, va a ser de gran apoyo no sólo para el municipio de Tequisquiapan, sino para los municipios de la zona serrana”.

Asimismo, habló de que no sólo se habla de garantizar la salud, pues además será un detonante económico para Tequisquiapan, ya que alrededor del Instituto se pueden abrir negocios que van a beneficiar al mismo municipio.

“Estoy hablando de 250 mil derechohabientes, y no sólo eso va a permitir un desarrollo económico alrededor de un hospital que es un ente que atiende la salud, pero alrededor las personas tienen necesidades de tomar alimentos, necesidades de tener una copia fotostática, necesidades de hospedaje, necesidades de comprar, etcétera, entonces va a permitir que haya un desarrollo económico, un bienestar social para la población que está alrededor del hospital”.

Agradeció al presidente municipal electo por el interés mostrado en este proyecto, y a quienes podrían donar el terreno para la construcción de un hospital como es el IMSS, pues no sólo habla de la donación de una tierra, sino del valor en la que se convierte por la utilidad que se le va a dar.

Al tomar la palabra el presidente del comisariado por parte del Ejido, señaló que siempre ha habido disposición de cooperar por parte de ellos, tal y como fue en la obra de la carretera 200, y más aún si se trata de la construcción de un hospital, pues de antemano sabe que es en gran beneficio de la población de Tequisquiapan.

Finalmente, el encargado del RAN, señaló que las autoridades federales están con una convicción firme de poder trabajar y materializar el proyecto, y en la medida de lo legal conforme al reglamento de la dependencia se lograra dar agilidad, pero también se debe hablar con los expertos para dar soluciones rápidas y dar certeza de que se pueda llevar a cabo lo más pronto posible.