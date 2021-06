SJR en el Top 10 de ciudades pequeñas con mayor rentabilidad

De acuerdo al Financial Times el municipio ocupa el octavo lugar de las ciudades que más están creciendo en México

Por Josefina Herrera

Al celebrarse el 490 Aniversario de San Juan del Río, el presidente municipal de esta localidad, Guillermo Vega Guerrero, destacó que el municipio se encuentra entre las 10 pequeñas ciudades del mundo con mayor rentabilidad, esto de acuerdo a un estudio que reveló el Financial Times, con el nombre de “Americas City of the Future 2021/22.

Ante este reconocimiento, el edil sanjuanense, refirió que quienes viven en San Juan del Río deben sentirse orgullosos, pues colocar a San Juan del Río entre las 10 ciudades que más están creciendo es un gran logro, lo cual favorece a su desarrollo y hace que los inversionistas volteen a verlo.

“En este 490 aniversario debemos celebrar que vivimos en un gran lugar de México, hace unos días el Financial Times dio a conocer en una publicación que dentro de las 10 ciudades pequeñas que más están creciendo en México, San Juan del Río ocupa el octavo lugar, se trata de una publicación muy importante a nivel internacional, pero creo que lo más importante es cómo nos sentimos de vivir en esta ciudad”.

Cabe señalar que en total se analizaron 210 ubicaciones, y con los datos recopilados se distribuyeron en cinco categorías, que son Economía Potencial, Accesibilidad para los negocios, Capital Humano y estilo de vida, Rentabilidad y Conectividad.

Según el estudio que realizó el Financial Times, segmentó las categorías por el número de habitantes, en donde el municipio de El Marqués también aparece dentro del ranking de San Juan del Río, en la posición siete.

Este estudio también revela a Querétaro como uno de los estados de México con mayor potencial económico, pues es ideal para hacer negocios y generar grandes ganancias, ya que sigue creciendo.

De acuerdo a los indicadores financieros que evalúa el Financial Times, la rentabilidad tiene que ver con la capacidad que ofrece el municipio para aprovechar los recursos y la efectividad que se da en la administración de los mismos, situación que se ha aprovechado en Querétaro y San Juan del Río, esto de acuerdo a la información que brinda Vega Guerrero, pues durante estos seis años ha habido un desarrollo importante que se ha impulsado gracias a la buena utilidad de los recursos públicos.