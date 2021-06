“Terrible” decisión la no prohibición de la marihuana: CECA

Advierte Guillermo Tamborrel sobre un incremento en consumidores experimentales

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

Ante la invalidación que hizo el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN para la prohibición de la marihuana para uso lúdico, el Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA) prevé un incremento en el número de consumidores experimentales.

En conferencia de prensa, el director del CECA Guillermo Tamborrel señaló que el consumo de marihuana se incrementará especialmente en jóvenes y niños, y que dicho consumo se podrá ver en los siguientes tres meses. Sin embargo no se tiene un estimado del número de personas que pudieran consumir marihuana.

Advirtió que desde que se iniciaron las pláticas para legalizar la marihuana, el número de consumidores se duplicó. En 2002 el consumo de marihuana era de un 0,5 por ciento, en 2008 1,2 por ciento, en 20011 de un 1.3 por ciento y para 2016 el consumo creció a un 2.8 por ciento. Sin embargo dijo que en jóvenes entre 15 y 18 años el porcentaje es de 9.7 por ciento, es decir tres veces más.

Por lo que indicó que con la aprobación de la SCJN se ve una reducción en la percepción de riesgo, una reducción en el rechazo social y un incremento en la oferta. Lo que se combina para que más menores caigan en las adicciones.

Guillermo Tamborrel señaló que este tipo de aprobaciones envían un mensaje de legalidad, lo cual se traduce en una menor percepción de riesgo, y que los jóvenes asumen que una droga legal no implica problemas y que el hecho de que la marihuana sea legal, verde y natural la hace amigable, pero que la realidad no es así.

“La medida nos parece entre terrible y muy mala y esto obedece a que las legalizaciones, aun cuando son parciales envían un mensaje que los jóvenes perciben como si ya fuera legal. La marihuana como tal contiene dos elementos, uno es el CBD que este elemento si se le reconocen cualidades medicinales, no es psicoactivo y no produce adicción y el otro elemento el THC que este si es psicoactivo, si produce adicción y no se le han detectado aportaciones a la salud de las personas”, explicó.

Ante la posibilidad de que se desarrolle el comercio de la marihuana por empresarios, quienes han manifestado su interés en incursionar en el mercado, Guillermo Tamborrel señaló que él no lo haría ni se arriesgaría a meterse en un mercado del crimen organizado, y menos porque es un comercializar un producto que afecta a las personas.

Aseguró que habrá locales que venderán marihuana ilegal debajo de mostrador porque es más barato y no hay registro de la compra, además señaló que el mercado crecerá y con ello más interés de los grupos criminales en dicho mercado, los cuales aseguró que no van a desaparecer.

El CECA busca ser más efectivos en la difusión de temas para prevenir el consumo de drogas, así como construir herramientas digitales que faciliten la decisión de las personas.

En el área de tratamiento se trabaja a distancia con terapeutas así como el apoyo a los establecimientos o centros de tratamiento para personas con adicciones. También se realizan talleres para informar a la sociedad sobre los riesgos que hay al consumir drogas.

Finalmente señaló que a nivel nacional, falta prevención y tratamiento y que una estrategia en la que se involucre e los jóvenes a desfogar sus emociones en deporte y la cultura, y no en adicciones.