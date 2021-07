Ciclistas exigen una movilidad libre y segura

Manifestación en dos ruedas en diversas calles de la ciudad

Por Ana Cristina Alvarado

¿Cuántas veces te ha pasado que al salir en bici caes en un bache? ¿Cuántas veces se te ha ponchado una rueda por caer en los adoquines rotos del Centro Histórico, en los hoyos de carreteras?, ¿Cuántas veces has transitado por una ciclovía y se te acaba el recorrido cuando llegas a una vialidad exclusiva de autos? ¿Cuántas veces has salido de tu casa en bici y descubres que eliminaron la ciclovía por la que transitabas? ¿Cuántas veces has dejado de ir a otro punto de la ciudad porque es imposible llegar en bici? ¿Cuántas veces te has caído en una coladera? ¿Cuántas veces has transitado por una ciclovía inundada? ¿Cuántas veces has tenido que esquivar escombro o basura de una ciclovía? ¿Cuántas veces te has mojado al ir en bici? ¿Cuántas veces, en temporada de lluvias has caído en coladeras abiertas? ¿Cuántas veces, cuando llueve, te has mojado con agua de drenaje porque el agua brota por las alcantarillas? ¿Cuántas veces un vehículo te ha mojado con el agua de los charcos que se hacen al llover? ¿Cuántas veces se ha puesto el semáforo en verde para los ciclistas y has visto que un auto se pasa el alto? ¿Cuántas veces has tenido que frenar porque una persona te avienta su auto? ¿Cuántas veces has preferido esperar porque te intimida un camión de transporte público? ¿Cuántas veces has tenido que irte por otras calles porque por ciertas zonas es peligroso transitar? ¿Cuántas veces has transitado por una vialidad oscura? ¿Cuántas veces te han chiflado al ir en bici? ¿Cuántas veces un copiloto te ha dado una nalgada mientras esperabas en el alto y él avanzó? ¿Cuántas veces te han gritado desde un auto? ¿Cuántas veces has tenido que salirte de la ciclovía porque un auto está estacionado en el carril ciclista? ¿Cuántas veces te has caído porque abren las puertas de su auto sin fijarse si viene alguien? ¿Cuántas veces has decidido no ir al Centro Histórico porque no hay lugares de estacionamiento? ¿Cuántas veces te han robado una bici? ¿Cuántas veces te han prometido mejor infraestructura ciclista? ¿Cuántas veces se han burlado de ti por andar en bici? ¿Cuántas veces te han llamado loco por ir en bici? ¿Cuántas veces te han atropellado? ¿Cuántas veces has visto que colocan una bici blanca en memoria de un ciclista fallecido? ¿Cuántas bicis blancas se tienen que colocar en la ciudad de Querétaro para que se haga conciencia de que la movilidad incluye a las personas con discapacidad, a los peatones, los ciclistas y también a los motociclistas? ¿Cuántas veces has escuchado que muere un ciclista atropellado? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar que ciclista podrías ser tú, tu amiga, tu hermana, tu hermano, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela?

Si respondiste a alguna de las preguntas anteriores, quizá sientas un poco de empatía con la causa de los ciclistas queretanos que ayer tomaron las calles de la ciudad de Querétaro para manifestarse por la muerte de tres ciclistas en menos de siete días, y para exigir el derecho a una movilidad libre y segura.

El recorrido inició en La Alameda Hidalgo, lugar de reunión de los ciclistas, posteriormente continuaron por avenida Constituyentes y un tramo de la autopista México-Querétaro, el cual bloquearon por algunos minutos para después continuar hacia avenida Constituyentes, Tecnológico y Av. Zaragoza hasta la calle Ezequiel Montes por donde ingresaron para llegar a manifestarse y hacer un plantón frente a la Secretaría Municipal de Movilidad.

El objetivo era presentar un pliego petitorio al secretario de Movilidad Saúl Obregón; sin embargo, el funcionario no se presentó. Los ciclistas leyeron su pliego petitorio a otros funcionarios de la dependencia municipal, y entre las peticiones se exigieron lo siguiente:

Garantías de que no se repetirán los hechos de la semana del 21 al 27 de junio de este año, en donde tres ciclistas perdieron la vida a causa de incidentes viales; el reconocimiento de 32 asesinatos anteriores representados con bicis blancas; rehabilitación y ampliación de la infraestructura ciclista que garantice por igual la seguridad total de los traslados para ciclistas y peatones; rigor en la emisión de licencias para conducir vehículos automotores, incluyendo pruebas psicométricas y examen de conocimientos viales y de tránsito; rigor para aplicar multas de tránsito; la realización de una amplia campaña mediática de cultura de movilidad tanto en medios electrónicos como impresos, así como la implementación de talleres sobre movilidad impartidos por especialistas; transparencia y comunicación en temas de asignación de presupuestos para infraestructura vial; establecer diálogo de las asociaciones civiles y las dependencias encargadas del desarrollo urbano y obras públicas; que los servidores públicos encargados del desarrollo urbano y obras públicas tomen un taller de conducción de bicicleta y se comprometan a usarla como medio de transporte para ir al trabajo al menos dos días a la semana; no más infraestructura ciclistas desarrollada por automovilistas; la puesta en marcha de una ciclovía recreativa en beneficio de la ciudadanía; rigor a la hora de investigar incidentes y aplicar castigos a las personas que causan un suceso vial y huyen del sitio donde ocurrió.

Durante el recorrido, las consignas fueron: lucha bici, queremos llegar vivos a casa, no más bicis blancas, te hace falta bici, automovilista solidario se une al contingente, entre otros, sin embargo en algunos puntos de la manifestación los ánimos se enardecieron y hubo enfrentamientos con automovilistas, e incluso de automovilistas a los agentes de movilidad que transitaban en bici y que trataban de mantener el orden vial.

Anoche, un ciclista fue arrollado por una unidad de Qrobús en las inmediaciones de la Alameda Hidalgo, justo en el cruce de Pasteur y Constituyentes.

El tripulante de la bicicleta fue proyecto hacia el parabrisas para luego caer sobre la carpeta asfáltica. Debido a las lesiones sufridas fue trasladado a un hospital particular para su atención médica.

El próximo sábado también se realizará una marcha en bici por los tres ciclistas que perdieron la vida en la vía pública.

