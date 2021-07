¡Ya toma antidepresivos!

La rockera reconoció que sigue recibiendo ayuda para enfrentar esta situación.

Agencia México

Alejandra Guzmán se sinceró durante una entrevista con la periodista Pati Chapoy en el programa Ventaneando, y reveló que ha pasado momentos muy difíciles tras la denuncia que su hija Frida Sofía hizo en contra de Enrique Guzmán y de ella.

Reconociendo que sigue recibiendo ayuda para enfrentar esta situación, la cantante contó: “Ahorita estoy haciendo todos los días diferentes meditaciones […] que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy también con una terapeuta […] y ella me está ayudando, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte”.

Sin hablar directamente del problema legal, La Guzmán confesó: “Esta es la prueba más dura de mi vida, y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas o cómo sucedan, por eso yo no pierdo la fe. Toda la familia somos una familia disfuncional, pero muy talentosa, muy cariñosa, muy transparente”.

Al respecto del estado de salud de su padre, Ale comentó: “Mi papi ya está mejor, hemos estado hablando mucho, yo sé por lo que está pasando porque es una situación muy, muy dolorosa, yo he estado también en esta situación durante años, y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos, de mi vida y al final creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente, siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija, que la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho, […] yo soy la que más quiero que se solucione, pero pues también mi papá tiene derecho a defenderse”.

Finalmente, la rockera aprovechó para manifestar que por muchos años no recibió el apoyo de Pablo Moctezuma, padre de su única hija.

“Yo fui papá y mamá, yo estuve siempre sola, cuando tuvimos la desgracia de que la querían secuestrar nadie me ayudó, y al final yo pues la mandé a Estados Unidos porque yo no podía dejar de trabajar y estar pendiente de ella y tampoco me gustaría tener una experiencia tan fea, la cual ya pasé, pero gracias a Dios yo tenía una camioneta blindada, por eso es que no pasó nada, pero yo soy vulnerable al igual que todas las mujeres solteras, de las madres solteras que existen en este mundo, yo soy una trabajadora, soy una mujer que toda la vida, tú me has visto tratando de salir adelante hasta con mis broncas”, remató.