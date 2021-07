Aconseja Galilea sobre regalos lujosos

La famosa conductora bromea sobre los regalos lujosos.

Agencia México

Andrea Legarreta anunció que la próxima semana se ausentará del programa Hoy debido a que celebrará su cumpleaños en familia, por lo que la conductora solicitó que le hicieran llegar sus regalos tras su regreso a la emisión televisiva.

“Si quieren darme un regalo de cumpleaños, si se les antoja, no sé, soy talla 3 o 5 dependiendo, calzo del 4, y la semana de mi cumpleaños no voy a estar, entonces por si quieren desde que arranca julio hasta el 9 recibo regalos, gracias”, dijo Legarreta.

A lo que Galilea añadió: “Y si brillan mejor”. Sin embargo, Andrea refutó: “no, lo que usted quiera, pero de la semana que inicia julio hasta el 9, voy a estar recibiendo regalos”.

Posteriormente, Montijo comentó: “Yo siempre me he peleado con Legarreta porque ella me dice ‘no, es que las joyas (no)’… y yo le digo ‘no mi amor, los hombres se van, pero las piedras se quedan’”.

Tras la risa de los presentes, Gali recordó que se encontraba como invitado Gabriel Soto, quien recientemente le entregó un anillo de compromiso a Irina Baeva, por lo que inmediatamente dijo: “tú no nos escuches, ni hagas que tu mujer se junte conmigo porque te la voy a echar a perder, pero es la verdad”.

Para concluir con su singular comentario sobre las joyas, la titular del matutino de Televisa dijo en voz alta y bromeando con un fingido llanto: “¡mi amor no te creas!”, refiriéndose a su esposo Fernando Reina.