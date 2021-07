Andrés Vargas es excluido de Tokio

Andrés Vargas ganó el pase para México en el Preolímpico de 2020.

Por Víctor Terrón

Lo que se anticipaba desde hace varios meses fue confirmado este jueves, el luchador queretano, Andrés Vargas, quedó excluido de la lista de deportistas que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio y el lugar que ganó en el preolímpico continental le fue otorgado al jalisciense, Alfonso Leyva.

El Comité Olímpico Mexicano dio a conocer una lista de clasificados a la justa veraniega de Japón y de esta forma dieron carpetazo al tema de Vargas, quien durante el último trimestre del año pasado inició proceso legal en el que se le encontró culpabilidad por violencia familiar, lo que al final le costó muy caro.

“Hoy se confirma la injusticia de parte Federación de Medallistas de Luchas Asociadas A.C. Me juzgan por no promover la palabra olimpismo, cuando ellos no promueven ni una sanción y sólo de palabra me dejan fuera de los Juegos Olímpicos. Yo me puse a la disposición de cualquier infracción o sanción por la vía legal. La postura que tuvo Guillermo Diaz, presidente de la FEMELA es dejarme fuera arbitrariamente. Seguiré la pelea legal”, sentenció el luchador en redes sociales.

El especialista en lucha grecorromana, quien consiguió su pase a los Juegos de Tokio en la división de 77 kg durante el Preolímpico continental celebrado el marzo del año pasado, ofreció una disculpa pública por lo acontecido con quien fuera su pareja y señaló que pelearía por que le fuera reconocido su pase, sin embargo, al final quedó fuera de la máxima justa deportiva del planeta.

Hay que recordar que las Federaciones de cada deporte tienen la facultad para determinar la forma en la que se repartirán las plazas que no se designan directamente al ganador. En el caso de Vargas, deportivamente sigue siendo el número uno del país y los demostró en el Campeonato Nacional donde se quedó con la medalla de oro en su división y en el que pudo participar gracias a un amparo.

Sin embargo, el gladiador tapatío ganó su pase a la justa veraniega tras la eliminatoria interna de la FEMELA, en la que se impuso a Ángel Escobar, logrando así el boleto a sus segundos Juegos Olímpicos, ya que tiene experiencia previa en los de Río de Janeiro 2016.

Hasta el momento la única queretana que aparece en la lista de clasificados olímpicos es la maratonista, Daniela Torres.