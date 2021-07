AFINAN PUNTERÍA

ENTRENAMIENTO de la selección Mexicana de futbol previo a su partido de preparación rumbo al inicio de la Copa de Oro.

AGENCIAS

El único ensayo previo a la Copa Oro 2021 tiene a Nigeria como adversario, pero Gerardo Martino habla de todo menos de las impredecibles Águilas Verdes, que son simples comparsas de cara a la nueva presentación de la Selección Mexicana en su verdadero hogar de este lado de la frontera.

La polémica por la ausencia de Javier Hernández ha perdido fuerza, y para muestra el discurso del “Tata”, a quien no le sorprende que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, lo haya respaldado públicamente, tras dejar fuera del representativo al Chicharito.

“¿Cómo debería ser si no es así?”, pregunta el estratega, con un dejo de molestia. “Puedo agradecer las palabras del presidente, pero uno entiende que las convocatorias tienen que ser completa responsabilidad del entrenador y el cuerpo técnico.

“Ahora, cada que el presidente habla de nosotros es para dejarnos bien parados, y se lo agradezco, pero si hubiera un tema de ciertos nombres a los que se tuviera o no que llamar, se habría dicho en la firma del contrato, y no sucedió”.

El choque de esta noche en el Memorial Coliseum, donde se teme que aparezca el grito homofóbico, servirá para dejar a punto a un conjunto obligado a coronarse el 1 de agosto en Las Vegas, sin importar que su acérrimo rival no presente en el torneo a su mejor equipo.

“En 2019, Estados Unidos estaba completo y nosotros no, pero la obligación era nuestra”, recuerda Martino, a propósito de su primer título con el equipo nacional. “Esa está sobre la espalda de México desde siempre y lo que haga o no Estados Unidos no es de mi opinión”.

Porque la obligación en Concacaf es eterna.