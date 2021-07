Protección a ejidos por cambios de uso de suelo: Ana Rosales

Disminuyen hectáreas de producción por el crecimiento urbano

Por Josefina Herrera

Noticias

Ana Rosales Moreno, comisariada ejidal de Santa Matilde, perteneciente al municipio de San Juan del Río, señaló que en agosto termina su función, pero desea cerrar protegiendo algunas situaciones que afectan a los ejidatarios, como es el caso del cambio de uso de suelo, que cada vez los está arrasando más por la mancha urbana.

En este sentido, detalló que desea dejar un modelo de reglamento interior del Ejido para replicarse y se puedan salvaguardar los derechos de quienes manejan sus tierras, pues las hectáreas cada vez son menos.

“Este año ya termino el comisariado ejidal de esta zona de riego que es Santa Matilde, mis funciones terminan en agosto pero me falta para que termine, aquí nos afectó mucho el año de pandemia que tuvimos, prácticamente pues ustedes saben que estuvieron cerradas varias dependencias que no nos permitieron pues avanzar y crecer en varias de las cosas, quiero cerrar protegiendo ciertas situaciones que afectan no solamente a mí, sino que afectan en otros ejidos, (…) y si es muy importante que las políticas públicas que se generen en esta nueva administración sea principalmente a la protección en esta área, el distrito de riego a donde pertenecemos somos nueve ejidos los que lo formamos, y esos nueve ejidos están tenido también afectaciones en que cada vez están siendo menos, los cambios de uso de suelo están arrasando y yo creo que sí las políticas públicas que estén aterrizadas a eso sea precisamente para la protección y que no se vaya desapareciendo”.

Asimismo, habló de que parte importante del trabajo de sus tierras es la alimentación, y es algo que debe protegerse, pues es parte del futuro de México y la subsistencia en los principales aspectos primarios, y cualquier gobierno tiene la obligación de apoyar a quienes los trabajan.

“Si no generamos alimentos qué va a pasar en un futuro, estamos hablando del futuro de México, el futuro de las niñas y el futuro de las ciudades, y el futuro de una ciudad completamente está establecido el área de los alimentos, y en el área de los alimentos cualquier gobierno debe de llegar y de protegerlo porque está su subsistencia en los principales aspectos primarios que tienen que prevalecer”.

Por otro lado también dijo que el derecho de tránsito de agua es importante, ya que el crecimiento y desarrollo urbano que está llegando a esas zonas está afectando a los productores, debido a que quien compra un predio sobre los canales de riego, la zanja regadora los tapa y afecta directamente a los cultivos.

“En el caso de Santa Matilde sí tenemos un reglamento interior y tenemos que hacer unas adecuaciones y modificaciones para que queden en firme y que nos proteja a nosotros como ejidatarios, que en el caso de la mancha urbana y del crecimiento que están teniendo los ejidos y las comunidades pues no nos afecte a nosotros en la producción que tenemos”.

Finalmente, en la cuestión del agua, comentó que ese es un tema que tiene que ver mucho con el cambio climático y con la captación, y este problema también es importante que el gobierno lo reserve y cuide, más en la zona de riego, ya que es el único pulmón que se tiene en San Juan del Río”.