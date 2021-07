Regina Blandón aclara falso tuit

(EL UNIVERSAL).- Regina Blandón confesó estar muy enojada y decepcionada porque se viralizó un tuit que supuestamente escribió ella sobre los niños con cáncer y los niños transexuales, mensaje que aclaró, es falso.

A través de un video, la actriz dijo que ese mensaje que molestó a mucha gente en las redes sociales lo escribió alguien más con el afán de hacer daño. En dicho mensaje se lee:

“México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las niñas y los niños con cáncer que a las y los niñxas trans”.

El mensaje alborotó las redes y las críticas e insultos hacia Blandón se desataron desde la noche de ayer; esta mañana, la recordada Bibi de “La familia Pluche” aclaró muy molesta la falsedad de la situación.

“Alguien tuvo a bien ser lo suficientemente deleznable como para inventar un tuit que se supone que yo escribí y le hizo captura de pantalla ‘no, es que lo borró de su timeline’; yo no borro tuits, estoy tratando justamente de aprender y reaprender; primero que nada está ma escrito el tuit, hay verbos conjugados en diferentes tiempos, yo no hago eso, cuido mucho mi redacción y ortografía, lo hago lo mejor posible.

Lean más, infórmense, es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no, adelante, pero si va a chingar a alguien, está haciendo una fake news de ese tamaño, úsenlo bien”, dijo la actriz en la primera parte de su mensaje.

Blandón decidió hablar porque cuando se fue a dormir eran más de 900 mil tuits en reacción a lo que supuestamente había escrito ella, muchos de estos mensajes con un alto contenido de violencia. Aprovechó para reiterar que seguirá pronunciándose por los derechos de los demás, sin importar que a ella la ataquen.

“Todo se resume a: si usted no quiere abortar no aborte, si usted no se quiere casar con un miebro de la comunidad LGBTTTIQ+ no se case; vivan y dejen vivir, coño, punto final”.

Finalmente, lamentó el tuit fake mal escrito y aconsejó ser más empático con el otro.

“Defendí el derecho de las mujeres a decidir, haga usted lo que quiera con su vida pero no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiera con la suya, en eso se resume, no hay más debate que eso, vivan y dejen vivir, punto. Sus creencias. si se ponen en medio de los derechos de alguien más, repiensen esas creencias, sean chidos; en fin, qué cansancio”, expresó.

La actriz es una de las figuras públicas que ha apoyado abiertamente la despenalización del aborto, lo que la ha involucrado en diversas discusiones sobre el tema en redes sociales.