ACCIDENTADA CARRERA

“Checo” Pérez sufre en su carrera 200 en F1.- Verstappen el más joven en conseguir 50 podios en Fórmula 1

AGENCIAS

Salir de la pista y un par de penalizaciones le quitaron la sonrisa a Sergio “Checo” Pérez en su carrera 200 en la Fórmula 1.

El piloto mexicano arrancó desde la tercera posición en el Gran Premio de Austria, pero salir de la pista a la arena en las primeras vueltas ante una disputa con Lando Norris (McLaren) y después las dos sanciones de cinco segundos cada una, el tapatío finalizó puestos atrás del podio que conquistó su compañero de equipo, Max Verstappen.

Checo por muy poco tiempo no alcanzó a superar los 10 segundos (de sanción) por lo que Carlos Sainz Jr (Ferrari) fue quinto y Pérez sexto.

En el podio del Red Bull Ring además del neerlandés en el primer sitio, Valtteri Bottas (Mercedes) fue segundo y el británico Norris tercero.

El múltiple campeón del mundo Lewis Hamilton, de Mercedes, tuvo complicaciones y no le quedó de otra más que conformarse con el cuarto lugar.

La carrera de este fin de semana, segunda en Austria, mantiene a Verstappen como el líder del campeonato y a Red Bull en la cima de los constructores.

SIGUE TERCERO

La carrera del Gran Premio de Austria no fue nada grata para Sergio “Checo” Pérez, quien después de salir tercero en la parrilla, tuvo una disputa que le provocó salir de la pista y luego dos sanciones por parte de la FIA, cada una de cinco segundos, por lo que la tarea del mexicano no sólo fue escalar posiciones sino rescatar esos 10 segundos para no verse tan afectado al final de la competencia.

“Checo” terminó en el sexto lugar en el Red Bull Ring, casa de su escudería.

Tras este GP, el tapatío se mantiene tercero del campeonato con 104 puntos (sumó ocho esta vez), por debajo de Max Verstappen (182) y Lewis Hamilton (150).

Pero la actuación de Pérez en su carrera 200 de la Fórmula 1 no lo debe dejar tranquilo. El británico Lando Norris está ahora más cerca del mexicano, pues con el tercer puesto que consiguió este fin de semana en Spielberg se le acerca a “Checo” con 101 unidades (logró asegurar 15 ahora), por lo que la diferencia entre el piloto tricolor y el europeo es de apenas tres puntos.

VERSTAPPEN LLEGÓ A 50 PODIOS

Max Verstappen consiguió este domingo la victoria en el Gran Premio de Austria, que significa la quinta en su cuenta personal y un total de ocho podios en la actual temporada de Fórmula 1.

Con esto, Verstappen se convirtió en el piloto que más joven alcanza 50 podios en toda la historia de la Fórmula 1, con tan sólo 23 años y 277 días.

El récord lo ostentaba Sebastian Vettel, quien logró conseguir dicha cantidad de podios a sus 25 años y 327 días.

Lewis Hamilton también está presente en la lista, ahora como el cuarto más joven en lograrlo, ya que lo hizo a sus 28 años y 76 días, poco menos de 5 años más grande que Max, con quien compite actualmente por el liderato de pilotos.