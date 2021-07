Clúster de Energía capacita a mujeres emprendedoras

Por Ana Cristina Alvarado

El Clúster de Energía del estado de Querétaro está en acercamiento con mujeres empresarias, para capacitarlas sobre temas de sustentabilidad y ahorro energético.

En entrevista, la directora ejecutiva del Clúster, Alma Delia Domínguez comentó que incursionan en comunidades, pues “es una forma de apoyarlas y empoderarlas desde el ámbito de la sustentabilidad”.

Las capacitaciones que ofrece el clúster iniciaron con un programa de diagnóstico socio hibrido y un diagnostico energético con 10 mujeres de Cerro Colorado, y de Santa Rosa, municipio de Querétaro.

De acuerdo con la directora ejecutiva del clúster, el estado de Querétaro debe trabajar de inmediato en temas de agua y energía, pues comentó que ya se han registrado apagones y el tema del agua es una prioridad, por lo que mediante información y capacitación las mujeres emprendedoras, pueden comenzar a ahorrar.

“Una manera de apoyarlos es darles información para que disminuya el costo en el recibo de agua. Hay limitantes en temas de tuberías, pero hay mejor opción en baños ecológicos, o en la instalación de una pipa de agua de rescate de agua de lluvia”, comentó.

Alma Delia Domínguez aseguró que cuando se lleva sustentabilidad a una comunidad el empoderamiento de las personas se puede desarrollar desde la creación de huertos que produzcan frutas y verduras, las cuales siempre tendrán un mercado abierto, o pueden ser consumo propio,

“Si no tienes agua y energía no puedes operar y eso suma al capacitar a una mujer para que pueda llevar un recurso más a su familia, y que no haya problemática en el ámbito familiar”, dijo.

En el clúster trabajan en colaboración, y hacen sinergia con otros proyectos y proveeduría, por lo que existen comités; el de capital humano que lleva la capacitación y certificación, competencias a fines sobre lo que demanda la industria, comité de innovación y comité empresarial.

La capacitación se desarrolla con asesores importantes en el ámbito de energía, y en colaboración con personal de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro (UTEQ), el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad Arkansas.