Detecta COMCA adicciones en jóvenes desde los 15 años

De cada 10 pacientes, cinco son adolescentes

Por Josefina Herrera

Noticias

Mario Alberto Armas Guadarrama, coordinador del Consejo Municipal contra las Adicciones (COMCA), en San Juan del Río, señaló que se ha detectado que jóvenes desde los 15 años comienzan a entrar en adicciones, por lo que esta dependencia está trabajando en llevar cursos de capacitación en prevención desde los 12 años de edad, y actualmente, de cada 10 pacientes, dijo al menos cinco son adolescentes.

“Desde los centros de tratamiento residencial, de 15 años en adelante si está habiendo pacientes, la verdad no me gustaría dar un dato alarmante porque no es así, pero si existen ya pacientes en ese rango de edad por lo cual es importante que ellos estén preparados”.

En este sentido, refirió que no hay registro de comunidades o colonias donde se detecte específicamente esta problemática, ya que se da tanto en zona rural, como en la mancha urbana, ya que no es un tema exclusivo de San Juan ni del estado de Querétaro, sino es a nivel mundial.

En cuanto a la sustancia tóxica de mayor consumo, es el cristal, pues dijo es la droga de moda, muy encima de otras, pero señaló ésta es una adicción muy fuerte y destructiva, ya que dentro de toda la mezcla de ingredientes contiene acetona, gasolina, sosa cáustica, veneno de ratas, ácido de batería de automóvil y anticongelante.

“Ahorita yo te diría que la droga más consumida es el cristal, por encima de la marihuana, por encima de la cocaína es el cristal, pero no es como del municipio, es a nivel mundial, y que esté como marcado qué crees que no, está como muy parejo en zona urbana y zona rural, o sea a lo mejor hace unos 10 años, se distinguía mucho una zona de otra, y podías decir ah no en tal zona se está cargando mucho el problema, la realidad es que hoy en día tanto en zona rural está como muy parejo”.

Asimismo, indicó que pudiera creerse que por la pandemia pudo haberse incrementado el consumo de sustancias tóxicas, sin embargo no fue así, ya que dentro de lo cabe el número de pacientes se mantuvo, y en el que afortunadamente o hubo ausentismo.

“Realmente yo te voy a hablar con toda honestidad, nuestro padrón de pacientes, la cantidad de pacientes que veníamos atendiendo no aumentó, lo positivo es que los que ya estábamos atendiendo antes de pandemia se mantuvieron, la verdad no me gusta decir mentiras, yo no te voy a decir sí nos llegaron un montón, la verdad es que no llegaron pacientes nuevos, tampoco llegó un número grande, sino simplemente los que ya teníamos, los que ya veníamos atendiendo antes de pandemia, que a veces su tratamiento es por seis meses, un año, se mantuvieron, no faltaron, no hubo ausentismo, pero no incrementó el número de pacientes”.

Informó que San Juan del Río cuenta con 30 Centros de Rehabilitación certificados, y aunque si llegaran a detectar adolescentes menores de 15 años con adicciones, lo último en que pudiera pensarse es en el internamiento, y en este rango el COMCA ofrece más terapias de manera gratuita, por lo que se recibe al paciente, se hace una entrevista inicial, aplicación de pruebas y lo documentan, y si se puede brindar la atención ambulatoria, se evita el tratamiento residencial, y por ello la importancia de realizar estas capacitaciones de prevención para adolescentes de 12 años.