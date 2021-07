En Querétaro hay 151 personas infectadas con variantes de Covid

En Querétaro, 151 pacientes infectados con variantes del virus de SARS-CoV2 (causante de la enfermedad Covid-19) han sido detectados, particularmente en la capital, informó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud.

La funcionaria explicó que las variantes son producto de una modificación en la secuencia genética del virus, estos a su vez, son consecuencia de la transmisión que se da de una persona a otras, es decir, de cadenas de contagio de gran magnitud.

Por ello, reiteró el llamado a mantener las medidas de prevención para, en la medida de lo posible, evitar contagios y el desarrollo de la enfermedad.

La funcionaria indicó que hay 26 casos de la variante Alpha; uno del tipo Gamma; 24 de Lambda, y 69 de la variante mexicana, así como 32 de otro tipo; descartó que haya variante Delta, que es la que está generando preocupación a nivel mundial.

“En total nos han hecho el reporte de 151 casos con variantes del virus (…) es importante que la población sepa que en el estado están circulando las variantes, que esta variante Delta que ahora es la de mayor preocupación no se ha identificado, pero no estamos exentos y cómo podemos evitarlo, aplicando las medidas preventivas y acudiendo a vacunarnos en el momento en que nos toque”, indicó.

Explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió identificar las variantes con el alfabeto griego para evitar la estigmatización de las naciones o de las ciudades en donde se detectó por primera vez dichas mutaciones.

Mencionó que el estado envía las muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) de la Secretaría de Salud federal, en donde se explora el tipo de virus de la persona sospechosa.

Para que una muestra sea susceptible de variante, la persona debe contar con ciertas características como antecedente de viaje al extranjero, si formó parte de algún brote, el antecedente de infección y que tenga alta carga viral.

Explicó que la variante Lambda no es de preocupación, pero sí es susceptible de monitoreo en el territorio nacional, ya que empieza a tener un amplio predominio entre las variantes.

“La variante Alpha es la que anteriormente era la inglesa; la Lambda es una variante de preocupación, pero que sí nos informó el InDRE que estuviéramos atentos al comportamiento porque se ha observado que empieza a tener cierto predominio en la circulación de esta variante, hasta el momento no es de preocupación, pero sí de interés”.

Agregó que las 151 variantes no tienen relación entre sí, es decir, no son producto de brotes, sino de casos aislados, por lo que hasta ahora existe un control sobre ellas.

En tanto, a través del Índice de Modulación se dio cuenta de que son dos días de esta semana (lunes y martes) que reportan un registro de casos al alza, para alcanzar 112 casos activos, y nuevamente se modifica la meta —ahora hacia arriba— para pasar de 50 a 100 activos.

Aunque la tendencia hacia arriba aún no es contundente, las autoridades reiteraron que existe la posibilidad de una tercera ola en el país, aunque no de la magnitud de las dos anteriores, pero que sí impactará si no se aplican las medidas.