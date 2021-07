Infraestructura para San Juan, principal meta cumplida para Memo Vega

Acelera el paso para la entrega de obras magnas antes de que concluya su administración

Por Josefina Herrera

Noticias

A casi seis años de gobierno, Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, indicó que una de sus principales metas que se fijó fue el invertir mucho en infraestructura, y aunque todavía falta mucho por hacer, hubo muy avance en obras importantes para el municipio, y que está seguro que tanto Mauricio Kuri como Roberto Cabrera le darán continuidad.

“Siempre me fije mucho el tema de ser un presidente que lograra invertir mucho en infraestructura porque yo veía y veo todavía, no hemos terminado, a San Juan le falta mucho más inversión en Infraestructura para que los sanjuanenses puedan vivir mejor, hemos hecho un gran esfuerzo pero no se ha terminado, (…)

Asimismo, mencionó que también el tema de seguridad fue una de sus prioridades, ya que considera fue fundamental en su administración y en el que aún falta mucho por hacer, además del desarrollo económico, que éste también se logró avanzar, pero la pandemia que llegó de sorpresa los detuvo en hacer mucho más.

“Espero yo que con la perspectiva que tiene Mauricio Kuri ser un empresario neto, logre darle nuevamente a San Juan del Río el lugar que le corresponde, yo sé, me consta del esfuerzo y apoyo de Kuri a San Juan, a Kuri le importa mucho San Juan y esperemos que desde luego y estoy seguro que eso se va a reflejar en obras y acciones, y que nos vaya muy bien a todos”.

Ante su regreso a la administración, Vega Guerrero está acelerando el paso en las obras magnas que tiene aún pendiente por entregar, así como el mantenimiento de algunas vialidades de colonias y comunidades.

“Ahorita estoy bien concentrado en entregar bien la administración, he estado recorriendo obras, acabos de entregar el puente Villas del Puente, vamos en próximo días a entregar el de Loma Alta, estamos trabajando en muchas vialidades que están actualmente desarrollándose, el Panteón lo estamos apurando, el tema del Parque Ecológico aquí junto a la alberca Gómez Morín, vialidades nuevas como la de Avenida Juárez hacia Paso de Guzmán, la Guardia Nacional, la Alameda acá que vamos a entregar con el gobernador del Bordo Benito Juárez, y muchas obras también que hay en comunidades y que hay en colonias, entonces, en Granjas Banthí, en Infonavit, San Cayetano, en San Isidro , en Nuevo San Isidro, tenemos muchísimo trabajo, entonces pues me parece que es muy claro, lo que toca es seguir trabajando”.

Finalmente, informó que en apoyos sociales, todavía tiene pendiente la entrega de dos mil 500 calentadores solares como plan de este 2021, y que por la veda se tuvo que detener, pero lo va a retomar.