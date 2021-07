Analiza CEA pozo de agua a Santiago Mexquititlán

El costo de operación supera los 163 millones de pesos mensuales

Por Tina Hernández

Ante la petición de habitantes de la comunidad de Santiago Mexquititlán sobre que sean ellos los que operen el pozo que se ubica en el Barrio cuarto, a través de la Comisión de Aguas del Estado (CEA) se informó que el análisis lo realiza el Consejo de la CEA, quien ya solicitó a los ciudadanos indígenas requisitos como estar legalmente constituidos como asociación, además de haber instruido la contratación de expertos para que den su opinión sobre el tema y sobre ello dar la determinación final.

El vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop Rodríguez, compartió que actualmente la infraestructura del pozo es de la CEA, sin embargo el terreno en donde se encuentra concesionado por 35 años.

“Yo no puedo ser juez y parte, no me gustaría. Pero yo creo que no la tienen (la capacidad para operar) pero yo no quisiera ser el qué opina sobre esto. El consejo instruyó que se contratarán expertos en la materia para que dieran una opinión objetiva y certera y sin apasionamiento político”.

Enrique Abedrop Rodríguez especificó que tan solo el gasto de electricidad con el que se opera el pozo en Santiago Mexquititlán requiere de 163 millones de pesos cada mes.

Actualmente, el pozo abastece de agua a las comunidades indígenas de Amealco de Bonfil, además de dos comunidades que se ubican en el Estado de México, pues formaban parte los ejidos de Amealco de Bonfil.

“Estamos en los acuerdos, la petición se presentó al consejo de la CEA, el consejo pidió una serie de información que cualquier consejero hubiera pedido como: si están legalmente constituidos de forma legal, si tienen la capacidad de operar el pozo, si tienen la capacidad de clorar el agua, si tienen la capacidad de cambiar bombas. Son una serie de cosas que el consejo tomará en cuenta para que decida por qué lado se van, si se diera o no se diera (la entrega del pozo a la comunidad)”.

Es de recordar que en abril cerca de 60 personas tomaron las oficinas de la CEA y bloquearon avenida 05 de Febrero, para exigir la CEA le entregará la operación del pozo, pues aseguraron que contaban dos meses sin agua potable.