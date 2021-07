Inicia registro de vacunación para personas de 18 a 29 años

Este lunes se abrió el registro para toda la población mayor a 18 años

Desde ayer por la noche se abrió el registro para la vacunación contra el COVID-19, así lo dieron a conocer en la conferencia que se realiza sobre la situación COVID.

El registro se debe hacer desde el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php en el cual las autoridades resaltaron que éste no tiene relación alguna con el orden de aplicación de las vacunas. Es importante que para agilizar el proceso se debe registrar e imprimir el expediente de vacunación.

Si bien, aún no hay una fecha específica para la vacunación, este es el sector de la población adulta que faltaba para registrarse. Las únicas personas mayores a 18 años que han sido vacunadas, son los de las zonas fronterizas con Estados Unidos, siendo Baja California la primera entidad en vacunar a toda su población mayor a 18 años de edad.

Para realizar el registro solo es necesario contar con la siguiente información a la mano:

CURP

Entidad, municipio, código postal

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Una vez ingresada esta información la página te proporcionará tu expediente de vacunación, el cual se debe imprimir y guardar.

Para las personas que aún no tienen los 18 años cumplidos, no podrán realizar su registro y por lo tanto aún no podrán ser vacunadas, esto debido a que las vacunas que se aplican a excepción de Pfizer, no están autorizadas para menores de 18 años.

En conferencia el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López – Gatell, hizo un llamado a este sector para que realicen su registro y acudan a vacunarse.