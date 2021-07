Se hace el gracioso

Mario Vaquerizo.

Agencia México

Belinda y Danna Paola siguen dando de qué hablar luego de que hace un par de semanas protagonizaran una guerra entre sus seguidores por lucir el mismo atuendo.

La cantante Alaska empleó su cuenta de Instagram para felicitar a su esposo Mario Vaquerizo por su cumpleaños, momento en que descubrió que su pareja sentimental también se había puesto el mismo atuendo que las famosas cantantes.

“¡Felicidades Marito! Para una persona que celebra la vida tanto como tú, cada cumpleaños es un regalo. Te quiero, por muchos más. Te he robado esta foto que subiste hace unas semanas porque entre los fans de @belindapop y @dannapaola se ha desatado una de esas polémicas de redes. Resulta que las dos tienen este mono de @maria_escote para @desigual y eso ya es motivo de disputa entre los seguidores. Me enteré cuando subí una foto con mi vestido. En fin, esas cosas del siglo XXI…”, escribió la artista.

A su vez, la intérprete del tema “A quién le importa” también se mostró posando con un vestido que es semejante al diseño que provocó la más reciente rivalidad entre Beli y Danna, con el cual brindó una entrevista en España.

Cabe señalar que recientemente Danna Paola se pronunció al respecto de la polémica con Belinda.

“Se le ve muy bonito… ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. ¡Fuck!, es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir? […] Yo la verdad la respeto, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera. Al final también, a veces los fandoms se ponen en contra y ‘¡Ay que esto, que el otro! […] Hay muchos estilistas en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia (hace unos meses). Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. Yo ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas”, dijo en entrevista para Ventaneando.