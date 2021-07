¡YosSTop es vinculada a proceso!

Se apelarán resolución

Agencia México

Al terminar la audiencia en la que Yoseline Hoffman, youtuber conocida como YosStop fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, el abogado Ricardo Cajal dio un mensaje a medios de comunicación.

Tras salir de los juzgados ubicados en la colonia Doctores de la Ciudad de México, Cajal confirmó la decisión del juez y comentó: “no atendió ninguno de los argumentos que esta defensa dio, demostramos plenamente que Yoseline solamente comunicó un hecho social, no lo describió, utilizamos incluso ejemplos de cómo se describe un acto pornográfico con fines sexuales que en este caso no existió, se comunicó un hecho que sucedió. El juez no lo vio así, compró el argumento de la Fiscalía, únicamente de la Fiscalía, esto quiero aclararlo, no hay una investigación autorizada en cuanto a la reproducción, almacenamiento, ninguno de estos verbos, solamente la descripción de un hecho sexual, que es lo que le imputó la Fiscalía”.

Acto seguido, la defensa de Yoss aseguró que el siguiente paso que tomarán será apelar la resolución del juez que lleva el caso de la youtuber de 30 años. “Vamos a apelar y se va a tener una investigación complementaria”.

De acuerdo al matutino Venga la Alegría, los abogados de YosStop tendrán alrededor de 2 meses para empezar a aportar pruebas a favor de la influencer, esto en lo que comienza el juicio en su contra. Mientras tanto, Yoss deberá continuar este proceso en prisión preventiva.

Y la sobrina no ayuda

Agencia México

Después de que el hermano de Yoss Hoffman, conocida en redes como YosStop, se pronunciara en contra de la detención de la influencer, es Daff Hoffman, sobrina de la youtuber, quien decidió enviarle una contundente respuesta a su tío para explicarle los motivos del arresto de Yoss.

A través de un video en Instagram, Jack Hoffman cuestionó la manera y la acusación que existe contra YosStop y así lo externó en redes sociales.

“¿Yo tengo una duda?… Si arrestaron a mi hermana por supuestamente hablar de este video, todos los que están hablando de este caso también mencionan el video… ¿no deberían estar arrestados?”, dijo Jack.

A lo que Daff replicó: “Hola chiquito, créeme que es muy lamentable por lo que está pasando Yoseline, y aún más lo siento por la mamá de Yoseline, la señora Marina, pero no hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no toda esta información no está muy clara, si compartió o no compartió los videos, pero por ella misma confiesa que tiene en su poder estos videos en donde está siendo violada y abusada una niña, menor de edad, de 16 años, en donde ella no se cansa de catalogarla como una… ya sabes qué, y denigrarla y humillarla públicamente, entonces la justicia no funciona de esa forma chiquito, también la niña necesita justicia porque Yoseline se equivocó, y no, no la están acusando por hablar de un video, la están acusando de pornografía infantil, que es tener en su poder un video del cual ella confiesa haber visto, tenido en su poder y haber hablado de él tan detalladamente, denigrando de la forma en que denigró a esta niña, espero poder haber resulto tu duda”.

De la misma manera, junto a su respuesta verbal, Daff agregó: “¿Resuelvo tu duda Jackito?… No confundamos libertad de expresión con exposición de contenido sexual de menores, revictimización, y criminalización. Hablar sobre el proceso penal de una persona es parte de la publicidad del proceso… narrar el video de una agresión y conservarlo es un DELITO. #Justicia #Ainara #DaffHoffman #YossHoffman #Hoffman”.

Ante la respuesta, diversos internautas se mostraron a favor de Daff, sobre todo por la forma en que explicó la infracción que cometió su tía.