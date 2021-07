Defensa de Athos y Tango lamentan la decisión de la juez

Vecinos de Panamericano aseguran que el asesino de los caninos rescatistas es un sujeto peligroso

Por Tina Hernández

La Unidad Operativa K9, animalistas y cuidadores lamentaron la decisión de la jueza Marisela Huerta Martínez que dejó en libertad al presunto asesino por envenenamiento de Athos, un can de rescate, y Tango, un can de asistencia; pues consideraron que el hombre es peligroso y es inexistente la certeza de ser localizable.

La abogada representante de los cuidadores de los canes, Mónica Huerta Muñoz, compartió que ante la decisión del Poder judicial del estado de Querétaro es infundada, pues existen testimonios sobre que el imputado cuenta con un arma de fuego y además existe la posibilidad de no ser localizado, pues luego que se presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el 13 de junio, contra quien resultará responsable del envenenamiento, el presunto responsable salió del estado.

“Hay muchos testigos que incluso no han querido cooperar con la investigación por temor a este sujeto, porque es un sujeto agresivo. Ha manifestado -una vecina comentó- que ha manifestado en varias ocasiones tener un arma en caso de que alguien se le acerque, esto también fue manifestado en la audiencia y fue parte de los argumentos para solicitar una prisión preventiva justificada y la juez consideró que nada de eso era suficiente. No importa el temor ni el peligro de los vecinos, (la juez) consideró que no era necesario que el señor permaneciera interno y lo dejó ir a su casa”.

Es de recordar que este martes se llevó a cabo la audiencia inicial por el caso de asesinato de Athos y Tango, en la cual la jueza determinó que el imputado siguiera su caso el proceso en libertad, además de dictar dos meses, que concluyen el 7 de septiembre, para reunir las pruebas necesarias para sustentar su acusación.

Mónica Huerta Muñoz además lamentó el actuar de la FGE sobre la información que emitió sobre el cumplimento de la orden de aprehensión del presunto culpable, pues aseguró que este se presentó de propio pie ante la dependencia encargada de la procuración de justicia.

Ante la puesta en libertad de quien fuera vecino de la casa donde habitaban los perros, la defensa legal buscará justicia ante las instancias federales, con el fin de que el hombre sea responsabilizado por sus actos.

“El caso de Athos y de Tango más que ser un caso famoso es un caso que quiere crear un precedente para que ya no exista el maltrato animal en nuestro estado. No es posible que a pesar de todo lo que ha estado sucediendo, de todas las inconformidades y las muestra de apoyo de toda la gente en Querétaro sigamos teniendo una Ley de Papel, no es posible que no exista una efectividad como no lo plantea”.

Athos era un can de búsqueda de personas, contaba con una certificación internacional ante la organización internacional de perros de búsqueda y rescate y acreditado por la Cruz Roja Mexicana, además, participó en la localización de personas sepultadas en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 y en la erupción del Volcan de Fuego en Guatemala, en junio del 2018. Mientras que Tango fue un perro de asistencia.