“Yo disfruto mi cuerpo”

Joven que denuncio a YosStop responde a críticas tras difundir imágenes de su cuerpo semi desnudo en redes sociales

Agencia México

Ainara Suárez, joven que denunció ante las autoridades a Yoss Hoffman, conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil, aprovechó la entrevista brindada en el programa “De Primera Mano” para defenderse de los señalamientos en su contra luego de emplear las redes sociales para compartir imágenes luciendo su cuerpo semidesnudo.

Asegurando que se siente tranquila por la forma en que han actuado las autoridades en su caso, la joven respondió a sus detractores manifestando: “el que yo haya sido víctima de abuso sexual, no significa que no pueda disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad, de sentirme cómoda de mi propia piel, creo que uno de los mensajes que me parecen más importantes y que intento compartir es el sentirse bien con tu cuerpo sin importar cómo seas, lo que te haya pasado, tus inseguridades, y realmente me parece super importante que la gente pueda ver que yo con todo lo que he pasado me siento super cómoda con quien soy, compartiendo fotos de cualquier tipo, y no tiene absolutamente nada de malo porque soy mayor de edad, tengo 19 años, y realmente puedo tomarme y subir las fotos que yo quiera y a mí me gusten”.

Por otra parte, el abogado de Ainara, Javier Schütte, hizo hincapié en los diferentes procesos que la justicia ha llevado en las denuncias que realizó su cliente, destacando el por qué YosStop se encuentra detenida.

“La diferencia en el caso de Yoselinne y en el caso de los agresores de Ainara, así como de otras personas que cometieron el delito de pornografía al haber difundido, compartido, distribuido, el video de índole sexual de una menor de edad, son casos distintos por el tratamiento procesal que ameritan al haber sido menores de edad al momento de realizar los hechos, ellos deben ser tratados como menores de edad durante el proceso, diferencia de Yoselinne, que es tratada como mayor de edad, además es distinta la carga probatoria, fue precisamente a raíz de esto que la Fiscalía lo que determinó fue por lo que hace Yoselinne, que ya tiene la edad suficiente como para ejercitar la acción penal en su contra, solicitando orden de aprehensión, que fue otorgada y ejecutada […] y el juez considero que era suficiente para la vinculación a proceso”.

Finalmente, la defensa de Suárez destacó que la investigación contra los otros agresores de la joven sigue su curso, y por lo tanto se espera que en breve se den más noticias de estos casos.