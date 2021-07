El impacto del COVID-19 en los estudiantes, más allá de lo académico

Por Mtra. Rosario Ramírez Bonilla

Profesora del Depto de Contabilidad y Finanzas la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró cómo pandemia la COVID19 el pasado 11 de marzo de 2020. Esta pandemia está suponiendo una emergencia a nivel internacional en todos los ámbitos, tanto a nivel sanitario, socioeconómico, educativo, social como psicológico.

A nivel mundial todos los países se han preocupado de una u otra manera en respetar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes y han cambiado sus clases presenciales a una modalidad en línea con el fin de no afectar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ( INEE) 30 millones de alumnos, de todos los niveles educativos presenciales, tuvieron que dejar de ir a sus centros escolares.

En México la situación ha sido particular, ya que el sistema educativo en nuestro país cuenta con tres sistemas para impartir clases: el tradicional, la telesecundaria y la modalidad en línea. Dentro de estos la telesecundaria ha sido de gran ayuda, permitiendo que se impartan clases a alumnos de primaria y secundaria. En el nivel medio y superior, herramientas como el zoom o el teams han jugado un papel trascendental en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Más allá del tema tecnológico, de la calidad académica, del aprendizaje, de la necesidad de actualización en temas digitales y la evidente urgencia de modernizar las plataformas tecnológicas, esta pandemia ha originado otras “enfermedades invisibles” en nuestros niños y jóvenes que no se resuelven ni con la más avanzada tecnología.

No existe todavía ninguna tecnología capaz de sustituir las relaciones humanas. La ONG Save the Children alertó que el confinamiento generado por la pandemia podría causa estrés y afectar la salud mental de los más jóvenes, especialmente en aquellas familias con pocos recursos; sin embargo, desgraciadamente no solo ha alcanzado a los ”más jóvenes” .

En algunas instituciones se han ocupado de la salud emocional de sus alumnos y docentes y esta práctica deberá ser parte de la rutina diaria. En mi experiencia como profesora de estudiantes de profesional, el contacto personal de los estudiantes con sus compañeros es insustituible; a ello hay que sumarle las diferentes situaciones a nivel personal y familiar que han afectado a los estudiantes y profesores. Aspectos como el acceso a la tecnología ha jugado un papel importante: la mayoría de los estudiantes que han experimentado problemas de conexión sienten estrés, ansiedad y algunos hasta depresión, al sentirse imposibilitados de cumplir con sus tareas en los tiempos y de la manera en como ellos están acostumbrados.

Kate Birerton psicóloga clínica en Comassionat Cambridge sostiene que “una de las tareas más importantes de los profesores será la de ayudar a todos estos estudiantes a regularse emocionalmente y a que se sientan capacitados para seguir adelante. Hay que escuchar y validar cada experiencia individual; un sentimiento o emoción nunca está equivocado porque no podemos controlar cómo nos sentimos”, por supuesto que existen diferencias individuales respecto a la afectación emocional ante situaciones críticas, pero será parte de nuestra labor como docentes poner atención en las actitudes de nuestros estudiantes y en caso necesario, solicitar apoyo a los profesionales de la salud.

Pero no solo hay que poner atención en los estudiantes, los profesores también debemos estar atentos a cuidar nuestra salud emocional: hacer ejercicio, dormir y en la medida de lo posible tratar de mantener una actitud positiva que podamos contagiar a nuestros estudiantes.

Ahora más que nunca el acompañamiento de los profesores, padres de familia y profesionales de la salud será necesario hasta llegar a la “nueva normalidad”, en donde seguramente la tecnología seguirá siendo uno de los grandes protagonistas.

Los gobiernos trabajan para que los alumnos vuelvan a las aulas tan pronto como sea posible. En algunos países de Europa el regreso ha sido paulatino, con horarios limitados y flexibles, entre otras cosas. El regreso a clases en México dependerá de tres condiciones: cuando la entidad se encuentre en semáforo verde, esperar que el personal educativo esté vacunado y siempre que el regreso a la actividad presencial se realice de forma voluntaria. Todo parece indicar que ya falta menos para poder llegar a este momento.

La pandemia mundial del COVID19 puede también ser una gran oportunidad para cambiar comportamientos ,la forma que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, las actitudes de superioridad, la inequidad y violencia; nos puede enseñar a ser más generosos, solidarios e incluyentes, así que ánimo, ya falta menos.