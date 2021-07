Finanzas sanas

Dejara GVG mil 300 MDP a la nueva administración

Por Josefina Herrera

Noticias

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, señaló que se ha enfrentado a cuatro principales retos dentro de su administración del 2015-2018 y 2018-2021, los cuales ya logró subsanar.

Uno de ellos, detalló que ha sido el tema de los ingresos, pues no todo lo entraba iba directo a la caja, por ello se tuvieron que tomar distintas acciones para combatir estos actos de corrupción, y así poder avanzar en el tema financiero.

“A mí me gustaría resaltar mucho esto, el mayor acto de transición va a ser entregar el presupuesto que hoy le entregaremos a la siguiente administración, nosotros recibimos un presupuesto de 650 millones de pesos al año, hoy podemos entregar uno de mil 300 millones, que ha sido producto de tres o cuatro líneas, uno lograr que todo lo que se le paga al gobierno no entraba a la caja del gobierno a través de recibos, que no se queden en las bolsas de funcionarios, hablo desde licencias, usos de suelo, etcétera, muchas cosas que no entraban a la caja porque se quedaban en otras manos”.

Otro de sus logros, señaló que se tuvieron que tomar decisiones en el combate a la morosidad, en donde dijo, en el pago del impuesto Predial, cinco de cada 10 contribuyentes pagaban, y hoy son ocho de cada 10, lo cual ha sido un esfuerzo importante en la administración, ya que si todos contribuyen van a poder tener mayores prestaciones.

Asimismo, también destacó la gestión de los recursos que siempre ha sido una clave importante para la realización de las obras y los programas sociales, y finalmente habló de la aplicación de algunos programas importantes como son las becas, mismo que la administración entrante estará adoptando.

“Desde luego el poder utilizar el recurso que ya se tiene de la mejor manera, hoy vamos a entregar programas que luego gobierno adoptó desde campañas como es el programa de becas escolares, donde hay un anuncio de que los 13 mil que ya están dentro van a permanecer y van a ampliarse a siete mil familias más, entonces celebramos que la nueva administración haya visto con buenos ojos esos programas, que desde luego son temas de trascendencia que van a quedarse ahí, que van a seguir apoyando a muchas familias”.

Adicional a estos retos, también agregó que hay una gran diferencia en el parque vehicular que ellos obtuvieron, pues se contaba con la renta de éstos, y hoy hay más de 80 patrullas nuevas que son propias, ya que desde el 2018 se dejaron de rentar, así como también en el área de servicios municipales se adquirieron más de 10 camiones de basura, y en la Secretaría de Seguridad Pública motocicletas y cámaras de videovigilancia que integran un c4.