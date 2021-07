Presenta Hugo Cabrera ley de Atención a Migrantes en SJR

Beneficiará tanto a migrantes nacional como a quienes pasan por ro estado dentro del fenómeno migratorio

El diputado local en la LIX Legislatura, Hugo Cabrera Ruiz, presentó en rueda de prensa en San Juan del Río, la aprobación de la ley para la Atención de las Migraciones en el estado de Querétaro, la cual destacó es incluyente, por tratar las diversas formas del fenómeno migratorio.

En este sentido, la llamó como una ley inédita, ya que no se ha dado en ninguna otra entidad, y por ello la denomina “Ley a la queretana”, pues será de gran aportación en el fenómeno migratorio nacional, que no sólo beneficiará a los nacionales en el extranjero, sino a quienes pasan por el estado.

“No van a encontrar ustedes en el panorama nacional de los congresos locales, del marco jurídico de cada entidad federativa, no van a encontrar una ley con estas condiciones, entonces es una ley que en Querétaro aporta al país, es una ley que no solamente contempla una parte que es muy importante del fenómeno migratorio, me refiero a los nacionales que están en Estados Unidos especialmente, si no que esta ley, yo le dicho es una ‘ley a la queretana’, porque contempla las cuatro aristas que tiene el fenómeno migratorio en el mundo, pero en este caso en Querétaro,¿ por qué lo digo?, porque esta ley contempla por un lado las migraciones nacionales, aquellos ciudadanos, su familia que se desplaza en el norte, del centro, del occidente, del sur hacia Querétaro, las migraciones nacionales que han hecho una diferencia muy importante y vemos como cada vez hay más familias que provienen de distintos puntos hacia Querétaro”.

Agregó que incluye tanto migrantes que atraviesan el territorio estatal, ya sea por tren, rentando algunos vehículos, que casi siempre son de manera ilegal, en cajas de tráiler o algunas caravanas, como el caso que se vio a finales del 2018, principios del 2019, es decir, por ser Querétaro uno de los pasos obligados hacia los Estados Unidos, tiene esas condiciones.

Asimismo, el diputado local, dijo que también esta ley es para las comunidades extranjeras, ya que hay migrantes que se han asentado en el estado, ya sea por el desarrollo económico, la ubicación geográfica o cualquier otra situación, puesto que es un estado muy atractivo para nacionales y extranjeros.

“Es una ley que tiene también otra condición que yo destacaría, es la única ley que en esta legislatura del estado se gestó y se terminó, inédita porque pues pueden checar las páginas oficiales, las redes sociales de los diputados, hicimos una cantidad importante en la reforma, ediciones, derogaciones, todo, pero no se hizo una ley totalmente nueva, pero esta ley tiene esta característica, esta ley se presentó una iniciativa y terminó el día 2 de junio publicada en el periódico oficial la Sombra de Arteaga”.

Finalmente, dijo que a partir del 31 de diciembre que entra en vigor la ley, también hay una reforma mediante la ley orgánica municipal que cambia la denominación de la Comisión de Asuntos del trabajador migrante, por Comisión para la Atención de las Migraciones, que también aplica este cambio para los 18 Ayuntamiento, a través de las regidurías, y dará pauta a la inclusión de la función pública centralizada.