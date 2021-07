Reconoce SEDEA buenas prácticas en presa de Santa Catarina

Noticias

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Carl Heinz Dobler Mehner entregó un reconocimiento por buenas prácticas a 11 socios de pescadores de tilapia y carpa, de la presa de Santa Catarina, en el municipio de Querétaro, quienes recibieron la asesoría y capacitación en la obtención de productos pesqueros inocuos para consumo humano.

Durante el acto se reconoció mediante una constancia la siembra de 50 mil crías de tilapia, apoyo que recibieron de gobierno del estado a través de la dependencia estatal.

“Me da mucho gusto participar en este tipo de eventos porque es la forma en la que nos damos cuenta de las necesidades reales que tienen los productores. Nosotros consideramos, desde el gobierno del estado, que los productores queretanos tienen la madurez en general de saber cuáles son sus necesidades y la importancia para nosotros es que cualquier productor del sector agrícola, pecuario, acuícola o pesquero pueda vivir de su actividad”, señaló.

Se dio a conocer que los socios de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada S.P.R. de R.I. Enrique Burgos García, se certificaron ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) gracias a la aplicación de las buenas prácticas a bordo de embarcaciones menores en aguas interiores.

“Un certificado quiere decir que ustedes tienen el cuidado desde que pescan a los peces, traerlos en condiciones adecuadas, prepararlos y el consumidor tienen la tranquilidad de que ustedes son gente responsables en los procesos con la calidad que se requiere”, expresó Dobler Mehner.

Las embarcaciones que obtuvieron el certificado fueron: El Cayuco, La Caribeña, La Carpa Israel, La Estrella del Oriente, La Gaviota, La Jarocha, La Mojarra, La Sirenita, La Tintorera, La Tortuga 2 y Solitaria; con una vigencia de dos años a partir de su fecha de emisión que fue en junio de 2021.

“El chiste no es llegar a la meta, sino, mantenerse en el nivel que se tiene, ya lo lograron, no lo dejen caer, no dentro de dos años digan: ¡hay que comenzar con todo el proceso otra vez! Nada más hay que reacreditarse. Acérquense a la Secretaría y buscamos la manera de cómo apoyarlos”, comentó.

Asimismo, el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Querétaro, Benito de Jesús Olvera Muñoz dijo que la federación continuará con el apoyo para este tipo de prácticas y que destinará todos los recursos posibles para la repoblación de la presa, para que así los productores puedan continuar con su actividad.