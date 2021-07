Se retomará venta de moles, adobos y pipianes

Por Josefina Herrera

Noticias

La regidora Sindico municipal de San Juan del Río, Marcia Solórzano Gallego, indicó que pretende retomar para el mes de agosto la vendimia de moles, adobos y pipianes, ya que mediante esta actividad, la ciudadanía podía darse un buen gusto al paladar y al mismo tiempo quienes participaban generaban ingresos extras.

Señaló que debido a la pandemia se tuvieron que detener estas demostraciones, pero antes de que concluya con su cargo en la actual administración, desea llevar una última vendimia, pues es una gran ayuda para quienes participan con este platillo típico.

“Lo que queremos terminar, yo creo que va a ser para agosto, va a ser una última venta de moles, adobos y pipianes con las medidas sanitarias, ahorita tú vas por ejemplo a cualquier hotel, a cualquier restaurante y es típico en el servicio de Buffet, entonces aquí con las medidas que tengamos que tener, la distancia, que nada más se sirve y siempre lo habíamos hecho, entonces vamos a ver igual con el director de Cultura, Lalo Guillen, de qué manera podemos poner esta última venta de esta administración, porque esto lo queremos seguir haciendo”.

Asimismo dijo que a pesar de que concluye su trabajo como regidora síndica, no desea terminar con esta actividad, por lo que aún llegando a la Cámara de Diputados, seguirá realizándola y además buscará replicarla en Tequisquiapan y Ezequiel Montes.

Agregó que además ha servido para quienes participan, pues de esas vendimias les han salido eventos, lo cual es gratificante para ellos, y por tal motivo no desea que se deje de realizar, pues es una aportación extra a la economía familiar.

“Yo creo que era un evento en el que nosotros como ciudadanos podíamos degustar la variedad de mole, las tortillas recién hechecitas, y ellas como comunidades pues podrían tener este ingreso adicional a su economía, porque ya era venta de cada una de ellas, y en esos eventos ellas se llevaban eventos ya de particulares que llegaban y decían, -oye me gustó este mole voy a tener una comida, voy a tener un evento y las contrataban a ellas, entonces era la idea con estos eventos, hasta los promoción de los que ellas saben hacer, y que la verdad para cualquier comida no te sale ni caro y la verdad es un espectáculo al paladar porque el estar probando estas variedades, muchos no sabían que existía muchos moles”, concluyó.