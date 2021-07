Alicia Machado

Alicia Machado denuncia xenofobia

Agencia México

Alicia Machado empleó sus redes sociales para denunciar que tras su reciente visita a Colombia para participar en el programa Masterchef Celebrity, fue víctima de xenofobia por el hecho de ser venezolana.

“Quiero que sepan que una, dos, tres o cuatro moscas que a veces dañan un delicioso plato, así que no pasa nada. Gracias a Dios, muchas de las cosas que se hicieron en mi contra yo no me di cuenta, porque estaba bastante concentrada en lo mío, a lo que fui y ya, yo estoy acostumbrada a este tipo de cosas. A lo que no estaba acostumbrada, honestamente, es la xenofobia”, empezó su mensaje la artista de 44 años de edad.

Posteriormente, la ex Miss Universo confesó: “Me siento como miles de millones de venezolanos en el mundo, herida, traicionada, lastimada, confundida […] viendo el lado positivo, qué bueno que viví tantos episodios de xenofobia y de envidia y de resentimiento en mi contra, porque eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta de un problemita que tenemos o estamos padeciendo los venezolanos”.

Debido a que hace pocos días también fue atacada por colocar sobre su cuerpo la bandera de Estados Unidos, Alicia explicó que lo hace porque ella no tiene intención de celebrar la intendencia de Venezuela, debido a que ha sido perjudicada por el actual régimen.

“He perdido familiares, he perdido un hermano, producto de la violencia, en un país que está fuera de control y secuestrado por un régimen muy difícil […] y para mí en este momento a mi país le urge una nueva independencia, y cuando eso suceda, yo voy a ser la primera en estar ahí y abrazar mi bandera con mucho orgullo”, dijo al borde del llanto.