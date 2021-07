Roberto Cantoral Zucchi

Roberto Cantoral Zucchi, hermano de Itatí Cantoral, salió en defensa de su hija

Agencia México

Roberto Cantoral Zucchi, hermano de Itatí Cantoral, salió en defensa de su hija, Alejandra Itatí Cantoral Ramos, luego de ser señalada de fraude millonario debido a que aparentemente no pagó el costo de unos cubrebocas, cuya deuda asciende a casi 20 millones de pesos.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Roberto comentó: “Yo no voy a litigar con los medios, hay una gran confusión sobre un fenómeno de un préstamo y un negocio que no se logró, eso lo están atendiendo los abogados”.

Acto seguido, el hermano de la actriz manifestó que el asunto se hizo más grande de lo que es por tratarse de su familia. “Les quiero decir que no hay nada, tengan la tranquilidad de que no hay nada. Ellos creen que, porque tenemos un nombre público, pueden asustarnos con los medios de comunicación para que nosotros cedamos a sus peticiones y no es así, eso se define bajo el concepto de justicia y con las autoridades competentes”.

Antes de retirarse, Cantoral Zucchi volvió a minimizar el tema y aseguró que cuando haya avances del caso él mismo los dará a conocer. “No pasa nada, se equivocaron, y cuando tenga yo la conclusión del juicio, con mucho gusto se los doy a conocer. Nosotros creemos que la imagen y la honestidad de las personas, están en las personas mismas, los medios pueden decir lo que quieran, la gente puede decir lo que quiera, es muy respeto, nosotros estamos en una extraordinaria relación con los medios, algunos hablan bien, otros hablan mal, lo importante es que tu sepas lo que haces y te conduzcas correctamente”.

Finalmente, reiteró que la única intención de estas personas era dañar la imagen de su familia, sobre todo de su hermana. “Obviamente, utilizan el apellido para decir lo que quieren […] ustedes conocen a la familia Cantoral y saben cómo nos hemos conducido toda la vida”.