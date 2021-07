Desde 2014 “Cerrando el ciclo” acopio 100 toneladas de vidrio

Mujeres en situación de vulnerabilidad reconvierten vidrio en desuso en joyas y piezas decorativas

Por Tina Hernández

Alhajas de plata, vasos, lámparas, velas, floreros, pulseras, mesas y macetas son solo algunas de las creaciones que “Cerrando el ciclo” confecciona en colaboración de mujeres en situaciones complicadas, que en conjunto buscan borrar la huella de contaminación que deja el consumo de botellas de vidrio, rescatándolas de espacios en los que contaminan.

La empresa mexicana surgió en 2014 como una idea de José Luis Pérez, quien se desempeñaba como parte del equipo del área de responsabilidad social de una empresa cervecera, compañía que buscaba reducir la generación de botellas de vidrio y su permanencia de estas en las calles, rellenos sanitarios o tiraderos en forma de basura, concepción que después lo llevó a emprender desde la responsabilidad social y ambiental.

Para cerrar el ciclo del vidrio en el estado, esta empresa mexicana inició operaciones en Querétaro este sábado 10 de julio en Hidalgo 47B, en donde no solo pondrán a la venta alhajas, mesas o vasos creados con botellas de Don Julio, Carolina Herrera, Victorinox, vino, tequila o Baileys sino que ofrecerán la maquinaria para que las personas puedan hacer con sus botellas vasos, acudir con sus botellas y solicitar que la empresa las corte o capacitar a las mujeres en los procesos que ellos manejan para que estas hagan sus propias piezas y emprender una actividad que les de ingresos propios.

“A la fecha hacemos capacitaciones, les enseñamos a transformar una botella pero también a generar un emprendimiento. A la fecha hemos capacitado a más de 500 mujeres y hemos acopiado más de 100 de toneladas de botellas de vidrio. No compramos botellas, pero damos puntos a quienes nos traigan botellas de colores no convencionales, pero también damos capacitación sobre nuestros procesos”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México genera tres millones de toneladas de vidrio en México de manera anual, de las cuales solo el 12 por ciento se recicla.

“Cerrando el ciclo” nació en el Estado de México y cuenta con una sucursal en esta entidad y una en la Ciudad de México, sin embargo con su operación en Querétaro se echó a andar el piloto de expansión, acción que tomó en cuenta el crecimiento económico en la entidad y su cercanía con la Ciudad de México.

“Las botellas que en México no se reciclan quedan enterradas en rellenos sanitarios como forma de basura, a pesar de ser un material tan maleable y reciclable, pero no se recicla. Nosotros comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que se produce tanto vidrio, porque la materia prima para hacer vidrio es muy barata, por lo que la industria prefiere hacer más vidrio que reciclar. Todo esto junto hace que un kilogramo de vidrio tenga un costo de 80 centavos el kilogramo, entonces la gente prefiere reciclar otros elementos como aluminio, pet y papel que se pagan más, entonces al vidrio no le hacen caso”.

