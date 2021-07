Insiste Susana Águila en defender derechos de artesanos

Pide al Ayuntamiento haya mayores facilidades y apoyo para este grupo vulnerable.

Por Josefina Herrera

Noticias

La regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas en San Juan del Río, Susana Águila Flores, indicó que sigue firme con el reglamento que ingresó al Ayuntamiento de Reforma y Adhesión al Comercio, ya que no se están tratando los derechos de los artesanos como debe de ser de acuerdo a su condición.

Al respecto mencionó que las autoridades deben estar obligadas a darles un trato digo por lo que representan de acuerdo a su cultura y sus actividades, y por tal motivo continúa presionando para que sea aceptado, ya que incluso está dentro de las leyes internacionales.

“Se había presentado una reforma a este reglamento al cual se considera el comercio en vía pública, así le pusieron ese apartado, y yo sostengo y lo sigo sosteniendo, todavía estamos presionando, todavía por ese lado sostengo que los artesanos no son vendedores ambulantes, los artesanos deben tener un trato aparte, porque además hay leyes y tratados internacionales que ustedes saben que eso se han firmado en México, están por encima inclusive de la Constitución, porque es un compromiso que tiene México a nivel internacional, entonces hay leyes y tratados desde el acuerdo 169 de la Organización Internacional del trabajo, las leyes de defensa de los pueblos indígenas internacionales hablan de que tenemos que dar las autoridades de todos los niveles, ser garantes de que se le respete su cultura, sus tradiciones pero va más allá, que se fortalezca también sus medios de supervivencia, es decir que si ellos se dedican a la agricultura las autoridades estén obligadas a apoyar esa actividad que están haciendo, si hacen comercio, alimentación orgánica de herbolaria, igual hay que apoyarlos”.

En este sentido, dijo que la respuesta que ha recibido es que no se les puede dar un trato diferenciado, y únicamente lo que se puede hacer es incorporarlos como cualquier otro vendedor que está en vía pública y que saca su licencia, inclusive tiene que pagar como cualquier otro comerciante.

La regidora agregó que incluso ya hay una línea de vendedores en el centro que no hace mucho comenzaron a colocarse, y por ello ella se encuentra presionando porque cumplan con los trámites, por lo que ya está reuniendo los papeles necesarios para ingresarlos, pero son muy engorrosos para ellos, y por eso lado pide mayor flexibilidad por parte de las autoridades.

“Estamos ya reuniendo los papeles de los artesanos, todo lo que se les pide que es una cosa tremenda porque tienen que cumplir con identificación, comprobante de domicilio, que son documentos generales, pero otros que tienen que ir a pedir el visto bueno de Protección Civil, el visto bueno de Seguridad Pública, de movilidad, una serie de cosas que yo les dije cómo les podemos poner tantas trabas, si además ellos están ahí”.

Agregó que por los años que llevan colocándose ya deberían tener derecho de piso y reconocerles sus actividades, y si es por el lado de la obstrucción a la vía pública, simplemente podrían poner un tope.

“Yo entiendo que el municipio no quiere dar tampoco muchas facilidades de manera que se nos vengan todos y qué hacemos, también nuestras calles no son aptas, la Avenida Juárez, todo lo demás es imposible, no es como en Querétaro que de pérdida tienen los pasillos que son peatonales, aquí no, yo entiendo que tal vez el Ayuntamiento pues no quiera que los tengamos y luego qué hacemos con tanta gente que nos obstruye, ahí entiendo eso, pero creo que también hay manera, le pones un tope de decir hasta aquí, y lo demás pues no se permite”, concluyó.