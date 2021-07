POR ELIZABETH MEJÍA PÉREZ CAMPOS

ARQUEÓLOGA, CENTRO INAH-QRO.

En el México antiguo se tienen evidencias materiales como figuritas o esferas de hule, que evidencian la presencia del Juego de Pelota desde aproximadamente el año 2000 antes de Cristo (a. C.). Sabemos que esta fue una práctica generalizada en todo México y en el suroeste de Estados Unidos de Norteamérica y, aún en la actualidad existen regiones donde se practican variantes de este juego, llamado ulama. Esto la convierte en una tradición de cerca de cuatro mil años que ha cambiado mucho.

En Colima, al Occidente de México, dentro de una tumba cavada en la roca en el 1800 a. C. se hallaron 6 figuritas, 4 son varones jugando y 2 mujeres sentadas en posición de espectadoras. Mientras que las primeras pelotas reportadas datan del 1500 a. C. y proceden de la Costa del Golfo, en Veracruz, y las primeras canchas reportadas están en Oaxaca y corresponden a este mismo periodo temporal.

En la zona Maya se jugó entre los años 300 y 850 después de Cristo (d. C) en canchas de paredes inclinadas llamadas paramentos, siendo Chichen Itza la de mayor tamaño y de las pocas con paramentos casi verticales. En el centro de México, en Teotihuacán, (200 a. C.-550 d. C.) había 8 modalidades de juego, pero no se han hallado canchas todavía, y la práctica del juego se popularizó casi en forma continua entre el 600 d.C. hasta la llegada de los españoles y Querétaro no escapó a esta moda.

Sabemos que los españoles registraron dos tipos de juego, el de los dioses practicado en las canchas más lujosas y grandes al centro de los pueblos importantes; se trató de un ritual nunca de un juego y la cancha fue terreno sagrado donde se arreglaron tratados, intercambio de presentes y acuerdos. El otro tipo de juego que se practicó en los barrios fue por diversión y estaba a cargo de jugadores profesionales y el público iba para apostar.

Con tantos años de práctica es lógico pensar que la forma de juego cambió continuamente, por ejemplo, en algunos códices mixtecas se presentan dos equipos de tres personas enfrentadas en cada mitad de la cancha con la línea media al centro en el eje longitudinal o a lo ancho; mientras que en otros códices se observan dos equipos de tres personas dividiendo la cancha a lo largo.

En cuanto a los aditamentos, estos también son variados a lo largo de casi cuatro mil años de práctica, por ejemplo, en lugares como Dainzu, Oaxaca, se representan con careta y manopla, mientras que en las pinturas de Teotihuacán se representan con un bastón, además del actual Ulama de Sinaloa donde juegan con antebrazo y cadera. En cuanto a los aros tampoco son constantes en todas las regiones y tiempo, ya que en los códices se muestran canchas con aros móviles y otros con aros fijos.

Del actual inventario de sitios arqueológicos del estado de Querétaro, en la Sierra Gorda se conocen unos 15 asentamientos con canchas de Juego de Pelota. El sitio de mayor tamaño de la Sierra, llamado San Rafael se comparte entre San Luis Potosí (70%) y Querétaro (30%), y de sus 250 monumentos contiene 4 canchas; le sigue Toluquilla con 210 monumentos y 4 cachas de pelota y Ranas que de sus 130 estructuras, 3 corresponden a canchas de juego de pelota; y Tancama con un pequeño espacio para la pelota. Aunque existen otros sitios fuera de la visita que contienen dos espacios o una sola cancha.

Mientras que en el sur del estado sabemos que para el siglo XIV los mexicas establecieron provincias tributarias, de entre ellas la de Xilotepec o Jilotepeque incluía a otros cinco asentamientos, uno de ellos identificado como “Tlachco”; se ha propuesto que se encuentra bajo la actual ciudad de Querétaro y que fue destruida por los españoles.

Analizando el actual estado hispano en la Ciudad de México, donde colocan la Iglesia sobre el lugar de culto más importante de los indígenas, vemos como construyen la Catedral Metropolitana sobre el Juego de Pelota, esto se corrobora en los hallazgos de objetos del juego en 1900 y en las excavaciones de la Catedral en los años noventa. De este modo, podríamos esperar que la cancha de juego que dio nombre a Tlachco o Querétaro se encontrara bajo la primera iglesia y el primer convento, dentro del barrio de San Francisquito, según se intuye de las lecturas de nuevos documentos registrados por profesores de la UAQ como José Ignacio Urquiola Permisán, lo que explicaría los tepalcates hallados en algunos predios y entregados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los años ochenta, o los restos mexicas bajo el ex Colegio de San Ignacio de Loyola.

Lo único cierto es que, de la propuesta de que la pirámide de El Pueblito o El Cerrito fuera Tlachco es imposible corroborarlo, ya que la actual población desde hace muchos años destruyó los vestigios quedando solo una docena de monumentos en donde se han encontrado materiales que terminan entre los años 1200 y 1250 d. C., por tanto, cuando los mexicas establecen sus provincias tributarias, el sitio se encontraba deshabitado lo que se evidencia en la falta de materiales mexicas.

Nos interesa tu opinión en el correo: toluquilla2000@yahoo.com.mx