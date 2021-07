LA IGLESIA ES EL MISTERIO DE CRISTO EN NOSOTROS

La Iglesia una, a la vez es católica, es decir, abierta a todos los pueblos, culturas y naciones.

-P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.

Para muchos no es fácil aceptar que Dios ha entrado en la historia, se ha acercado a nosotros y se ha hecho presente en la trama de la misma historia. Dios mismo quien en Cristo nos sale al encuentro por su muerte y resurrección, revelando su misterio de amor y constituyéndose permanentemente en la Buena Nueva de la salvación; reconociendo en él ese proyecto de Dios, quien nos invita a conocer su plan de amor, verdadero y real que implica la comunión con él, en el tiempo con ese horizonte de eternidad.

Conocer, afirmar, vivir y proclamar el misterio de Dios en el misterio de la persona humana, es señalar el mutuo destino de común unidad que supera los límites de la existencia terrena. Comunión de amor con el Padre, por el Hijo Jesús, en el Espíritu Santo. Conocer, afirmar, vivir y proclamar que el Mesías Jesús, es el Hijo de Dios encarnado en la Santísima Virgen María, quien a través de su palabra y de su vida, muerte y resurrección nos ha abierto a esa posibilidad de vida plena, porque en él se nos da la salvación definitiva. Cristo Jesús nos invita a participar de la misma divinidad. Esto parece inaudito e incluso, por haberse proclamado igual al mismo Dios, vivió el rechazo de su pueblo: “Los judíos le respondieron: no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por tu blasfemia, porque siendo un hombre te haces Dios” (Jn 10, 33). Es en la Iglesia, fundada por él, en la cual vivimos a través del tiempo, el misterio de su salvación; en ella reconocemos su presencia redentora, como su sacramento, expresión sensible, visible e histórica de su misterio, a la que le ha entregado su mismo Espíritu Santo para dirigirla, a pesar de las limitaciones humanas, propias de nuestra condición pecadora y llevarla a feliz puerto, hasta la consumación del tiempo. Es inaudito para nuestros contemporáneos esta pretensión. Pero con humildad y lejos de todo triunfalismo, así lo queremos proclamar, como testimonio y nuestra misión propia. Si la Autorrevelación de Dios, es su permanente Acción, nuestra fe en ésta es nuestra aceptación, como decisión personal, libre y conforme a nuestra dignidad, que supone la misma gracia. Esto implica tensiones propias de cada tiempo que conllevan paradojas. El misterio divino de la Iglesia implica su parte humana limitada y vulnerable. Por eso es necesaria una autocrítica saludable y constructiva: una Iglesia de hermanos en ‘sinodalidad’, es decir, de familia de Cristo que caminamos juntos con él, viviendo en él, siendo él mismo, como su prolongación en el tiempo y en el espacio. Una Iglesia, que somos todos los bautizados, profundamente sincera y humilde, que vive el testimonio radical de la caridad.

La Iglesia es misterio y sacramento; como misterio es una realidad inscrita en el mismo misterio de Cristo; como sacramento implica su dimensión histórica, su dimensión social y su dimensión institucional. No se puede pretender ser una Iglesia meramente espiritual ni tampoco reducir la Iglesia a su dimensión puramente sociológica e histórica. Dios ha querido introducir a los seres humanos en el misterio de su amor trinitario; es su voluntad que nos reunamos todos en el Espíritu de amor, para ser un solo Pueblo de Dios, un solo Cuerpo de Cristo, un solo Templo del Espíritu (Ef 4, 16). El mismo amor de Cristo por el Padre, ha de ser nuestro mismo amor; el amor del Padre por su Hijo, ha de ser experimentado por todos y cada uno, siempre en el Espíritu Santo, comunión de Amor y vínculo de unidad.

La unidad en la Iglesia, conlleva tensiones y nos abre a su paradoja: unidad compleja y constitutiva, en la diversidad de las personas y de los tiempos. Puede darse una tensión entre el pasado y el presente. La Iglesia no puede ni debe apegarse a la letra del pasado de modo que se refugie en un ayer, que ya no es y sofoque al Espíritu en categorías validas para un tiempo que ya no es, dando categoría de absoluto y en la práctica darle un rango fuera del proceso de la historia; tampoco con el pretexto del presente, diluir el mensaje de Cristo. Hemos de ser fieles al ‘depósito de fe’ libres de un revisionismo que comprometa el mensaje de Cristo. Ni inmovilismo ni víctimas de las modas pasajeras. Nuestra Iglesia, es Iglesia que vive de esperanza, abierta al Espíritu Santo, siempre con rostro joven, que vive su hoy en fidelidad al mañana: fidelidad y puesta al día.

La Iglesia una, a la vez es católica, es decir, abierta a todos los pueblos, culturas y naciones. A la vez es universal y a la vez es local; cada diócesis, es una porción del Pueblo de Dios.

La Iglesia es a la vez santa y pecadora; santa por su Fundador, santa por su sagrado misterio, santa porque nos ofrece la santidad en los sacramentos cuya eficacia depende del Espíritu Santo; santa por sus miembros que han vivido el misterio de Cristo en plenitud. Pecadora, por los limites de sus miembros: iniciamos la eucaristía, reconociendo nuestros pecados. No podemos ser la iglesia sectaria de los cátaros, de los que se sienten puros, soberbios como fariseos.

Hemos de respetar la liturgia en su objetividad, porque celebramos el misterio de Cristo en la unidad de la Iglesia, libres de ritualismo rígido de corte judaico; hemos de contemplar, gozar y profundizar en la Verdad, sin la pretensión meramente conceptualista; hemos de atenernos a un Código de Derecho canónico para salvaguardar la justicia y la buena marcha en la Iglesia, tan plural, sin caer en el juridiscismo: porque ‘la ley suprema en la Iglesia es la salvación de las alamas’ ( cf CDC canon 1752);hemos de vernos libres del subjetivismo absoluto que lesiona la unidad, que es misterio de comunión; hemos de vernos libres de un

particularismo y localismo, cuyos horizontes se centren solo en lo propio. La ‘diocesanidad’ implica la comunión con todas las iglesias en la única Iglesia de Cristo.

El principio de la Carta de san Pablo a los Efesios ( 1, 3-14), nos pone en esta visión; nos proclama la elección que Dios ha hecho de todos los humanos en su plan de salvación; plan universal, histórico e intemporal, ‘ab aeterno’, -desde la eternidad y manifestado en el tiempo; no como personas aisladas, sino como un cuerpo social; proyecto de verdadera predestinación por la encarnación de Cristo: hemos sido elegidos en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables por el amor; que en él fuéramos sus hijos. Por su sangre hemos sido redimidos; en él hemos conocido el misterio de su voluntad; en él estamos destinados a ser ‘alabanza de su gloria’; después de creer en él, hemos sido marcados con el Espíritu Santo, garantía de nuestra herencia definitiva, mientras llega la liberación definitiva. Esa es la Iglesia: el misterio de Cristo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María Santísima, en nosotros. Este es el Mensaje que anunciamos a nuestros contemporáneos, como Amós (7, 12-15); es el misterio de Cristo que vivimos y proclamamos, como los pescadores de Galilea, conscientes de ser discípulos del Señor, que en la caridad testificamos en la sencillez de la vida, con pocas cosas, con disponibilidad, apoyados en estructuras no absolutizadas, sino necesarias por nuestra dimensión social ( cf Mc 6, 7-13 ).

En Cristo somos hijos del Padre Dios en el tiempo, este que nos toca vivir de cara a la eternidad feliz. Esta es la verdad anhelada que da sentido a la vida; este es el amor que nos colma de gozo; esta es la belleza que nos lleve al éxtasis: en el destierro y en el valle de lágrimas.