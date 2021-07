Necesario garantizar esquemas híbridos para regreso a clases en la UAQ

Con el apoyo de profesores, administrativos y alumnos, se espera que las clases presenciales en la UAQ se vayan dando de forma progresiva y bajo condiciones sanitarias fuertes.

Por Jahaira Lara

Noticias

Docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tendrán la obligación de atender a estudiantes de forma presencial y virtual para el próximo regreso a clases, ya que los lineamientos son flexibles ante la pandemia de COVID-19 que aún se enfrenta; así lo dio a conocer la rectora Teresa García, quien recordó que a partir de agosto se permitirán grupos al 30 por ciento, no más de 15 estudiantes por salón.

La académica reiteró que los estudiantes no deberán ser obligados bajo ninguna circunstancia a presentarse a las aulas; por lo que los profesores tendrán que contemplar esquemas híbridos.

En este sentido, reconoció que actualmente los alumnos enfrentan una serie de circunstancias relacionadas con los temas económico o de salud que podría imposibilitarles la asistencia.

“El lineamiento es flexible; a qué nos referimos, a que, si alguien no puede presentarse por la razón que sea, porque es persona de riesgo, cuida a personas de riesgo, porque vive en comunidad y es un problema poderse trasladar o incluso por algún problema económico o de salud, que lo hagan saber y los profesores van a tener la obligación de atender a estudiantes de forma presencial y virtual”.

En este sentido, la académica reiteró que con la publicación de los lineamientos el pasado junio, se tiene estructurado el regreso paulatino a clases.

Cabe destacar que con base a estos lineamientos, cada Facultad decidirá cómo se trabajará a partir de agosto intercalando actividades presenciales y clases por Internet, puesto que cada unidad académica tiene diferentes necesidades. Asimismo, dejó claro que se fortalecerán los filtros sanitarios en las entradas de cada Campus y Plantel, contando siempre con gel antibacterial, jabón, toallas de papel y sana distancia.

En el caso de la Escuela de Bachilleres, Jaime Nieves Medrano -director de este sistema-, mencionó que, aunque existen situaciones como Concá y Pinal de Amoles, planteles con pocos alumnos que regresarán presencialmente, para el resto el primer parcial se contempla virtual y con base a la evolución de la pandemia se determinará el trabajo en los siguientes periodos.

Además, se les informó que, de acuerdo con los lineamientos, todo el personal de la Universidad tendrá que estar vacunado, por lo que se busca una nueva fecha para quienes no lo pudieron hacer en su momento; sin embargo, quienes no lo hagan tendrá que presentar sus motivos y una responsiva para no hacerlo, pues se trata de un asunto de salud pública.