Sin registro de migrantes sanjuanenses fallecidos por COVID

Querétaro suma 40 migrantes fallecidos en el extranjero

Por Josefina Herrera

La regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes en el Ayuntamiento de San Juan del Río, Lourdes Sánchez Vázquez, informó que hasta el momento se han registrado 40 migrantes fallecidos por COVID-19 en el extranjero, originarios del estado de Querétaro, pero ninguno de ellos es de este municipio.

Dijo, que desde que inició la pandemia ha estado muy pendiente y en constante comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues incluso se creó un grupo de WhatsApp en donde se integraron a migrantes para estar alerta ante cualquier situación.

Refirió que sí se han acercado a ella para solicitar el apoyo de repatriaciones de cuerpos pero ninguno por fallecimiento de COVID-19, por lo que en su momento ha hecho lo correspondiente para poderlos entregar a sus familiares.

“De repatriaciones no tenemos ahorita ninguna pendiente, tenemos ahí una que teníamos de hace mucho tiempo que era la de una persona de Senegal de Las Palomas que tuvo un accidente en un incendio en su domicilio y que no se reconoció el cuerpo, pero afortunadamente ya pudimos liberar ese trámite y ya se encuentran las cenizas aquí, entonces no tenemos ningún pendiente en cuanto a trámites de repatriación de restos”.

En este sentido, la regidora mencionó que fue complicado poder realizar estos trámites, pues para poder liberarlos tenían que comprobar que la causa de muerte no hubiera sido por COVID, y en algunos casos fue más factible que enviaran sus cenizas, pues eran trasladas en menor tiempo.

Por otro lado, dijo que sigue trabajando para cerrar bien la Comisión, pues se retomó el programa de beneficios para los familiares de migrantes a través de la congregación Mariana Trinitaria.

“Seguimos trabajando, y bueno pues continuamos con el programa de beneficios a través de la congregación Mariana Trinitaria también para todas las familias de los trabajadores migrantes, para que puedan beneficiarse ellos hacen una aportación y la congregación la otra parte para que sus familias puedan mejorar su calidad de vida”.