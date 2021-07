Héctor Suárez, totalmente en contra de AMLO

Héctor Suárez Gomís.

(EL UNIVERSAL).- Es bien sabido que Héctor Suárez Gomís está en desacuerdo con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y que es muy activo al respecto en sus redes sociales, aunque a veces, sus comentarios generan tendencia. Este sábado, el actor compartió y respondió a un tuit de Jorge Gómez en Twitter.

“Mientras tú estás viendo una serie o película en Netflix, @lopezobrador_ está trabajando”.

La respuesta de Gomís fue la siguiente:

“Y tú tuiteas mientras te limpias las heces de López de las comisuras de tus labios… Mientras unos en sus ratos libres ven Netflix, López traga garnachas y tú junto con tu banda de la redamlo y periodistas amaestrados; seguirán lamiéndole el culo a López”.

Hasta ahora, dicha publicación ha generado más de 4 mil 700 “me gusta” y más de 200 citas. Una usuaria de Twitter le respondió.

“Ay ya no le den publicidad al pelón, no ven que si no habla de AMLO nadie lo pela”.

Otro usuario le comentó:

“Te quedó muy grande el nombre de tu padre. La libertad de expresión no es una razón para atacar y mentir, aunque lo hagas muy bien. Utilizas un lenguaje muy rupestre y no aportas absolutamente nada racional; solo desahogas tus gastrointestinales ideas”.

Algunos incluso recordaron el roast en el que su padre, Héctor Suárez, le dice “Qué padre no, hijo, ostentar el nombre de la dinastía Suárez y llamarte igual que yo, sí porque si te llamaras Héctor Martínez Gomís serías nada mi amor”.

Pero lo cierto es que muchos también le brindaron su apoyo. “Y se van a venir la horda de chairos a atacarte. Pero es que a veces para hablarles y que te entiendan, hay que bajarse a su nivel y decir las cosas más crudamente”.

“Bien Héctor Suárez. Solo aguanta vara por qué el ataque empieza en 3,2,1” El actor compartió otras publicaciones referentes al mismo tema, como las que hizo este domingo.

“La principal diferencia entre humanos y animales es que los animales nunca permitirán que los lidere el integrante más estúpido de la manada”… ¡Y qué tan estúpido debes ser para que permitas que López sea tu líder!”.

Y posteriormente compartió la opinión del usuario Carlitos García en el que agrega “exactamente así” “#HéctorSuárez describe tal cual al chairo promedio mediocre, agachón, ignorante, servil y muerto de hambre! Capaz de vender a su madre con tal de recibir una beca tal vez por eso estos animales odian a quienes somos clase media con trabajo, educación media superior y de posgrado!”.

Y publicó otro tuit siguiendo el “mientras”. “Mientras tú estás viendo la serie de Luis Miguel en Netflix, AMLO y sus hermanos están cantando la de … ‘Por debajo de la mesa'”, que recibió apoyo entre sus seguidores.