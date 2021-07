La condena de los Foros pequeños

(EL UNIVERSAL).- La primera oleada de la pandemia de Covid-19 impactó económicamente a los foros de música independientes de la Ciudad de México, pero la segunda ocasionó la muerte de varios y los que milagrosamente sobrevivieron ahora se aferran para que la tercera ola no los extermine. Esta es su historia:

El Gato Calavera era un foro independiente sano que cada semana ofrecía hasta cuatro conciertos de bandas punk, rock, ska, hardcore; durante casi 11 años abrió sus puertas a miles de personas y le dio la oportunidad a muchas bandas, fue parte de la cultura colectiva de la ciudad, pero la pandemia hizo que cerrara sus puertas para siempre.

“El lugar lo perdimos en la pandemia, lo rentábamos. El que nos rentaba no nos quiso aguantar, prefirió que el local se pudriera, está abandonado. Soportamos como cinco meses cerrados, justo cuando el gobierno dijo que podíamos volver a abrir, pero con un porcentaje limitado, el dueño del local nos dijo que no, que no le convenía y que nos fuéramos”, comentó Deals Olan a EL UNIVERSAL el fundador del lugar.

Vieron una luz de esperanza cuando el gobierno capitalino permitió reabrir a finales de 2020, y sólo lo hicieron una semana, en la que asistieron alrededor de 20 personas de un promedio de 300 que iban regularmente. La esperanza se extinguió. El dueño del lugar tampoco soportó el bajo ingreso económico.

En un intento más, en medio de la bancarrota, optaron por abrir un café, en donde instalaron un escenario pequeñito.

“Encontramos un lugar chiquito, aunque no es el Gato, la gente lo ve así, y ahí se venden discos vinilos, ropa y es restaurante, y están todos los empleados”, señala.

La suerte no le favoreció al icónico foro El Bataclán, que vio pasar a grandes estrellas ahora internacionales sobre su escenario. Intentó operar como restaurante, pero fracasó y dejó de operar.

“Fue una decisión tremendamente dolorosa, a nivel profesional, emocional, toda mi vida la había ejercido ahí, pasaron personas como Lila Downs, Regina Orozco, Tania Libertad, Juanes, o sea tuve a todo mundo, estanduperos, mucha gente, aún no me lo termino de creer porque era mi vida, pero ya no había manera de seguir desgraciadamente”, dice su dueña, Margarita Ibarra.

El multiforo urbano Bajo Circuito no la tuvo más fácil. Recortó personal y arrancó como de restaurante y eso los ha salvado.

“Fue un año muy complicado, el foro estuvo cerrado casi durante 10 meses y a partir de noviembre abrimos y relanzamos el restaurante del foro que se llama ‘Comedero Bajo Circuito’ y desde entonces hemos estado pegándonos a eso, al restaurante que ha estado manteniendo el foro de alguna manera activo, lo que más nos daba miedo era de que el foro cerrara sus puertas.

“El foro afortunadamente ya está funcionando como lo que es, de espectáculos, que tiene un restaurante, para poder mantenerlo, eso sí con un aforo al 50% que es el permitido y bueno así ha sido nuestra historia”, señala uno de sus fundadores, Jorge Eduardo Zúñiga.

Si la tercera ola de la pandemia volviera a cerrar los espacios para eventos presenciales, seguir como restaurante sería su única salvación, como también lo ha sido para el Foro Indie Rocks!, el cual poco a poco ha empezado a salir adelante haciendo conciertos con poco aforo.

“Fue muy complicado, nosotros nos adaptamos a la parte de restaurante como solicitaba la alcaldía en algún momento para poder reabrir estos inmuebles y así nos adaptamos para medianamente activar la economía.

“Ahora hemos hecho un binomio entre la parte de restaurante y la música, así hemos hecho nuestros conciertos”, señala Tony Cantú, encargado de seguridad del lugar.

El Foro del Tejedor vivió momentos peligrosos, pero en comparación con los anteriores contaron con la ayuda del corporativo de la Cafebrería El Péndulo, que tomó medidas extraordinarias para aguantar la situación.

“Nos tuvimos que adaptar en la tecnología, nos pusimos a estudiar lo del streaming y la noción de medios audiovisuales y hacer chamba que nunca habíamos hecho y hacer tripas corazón para llevar a la gente un poquito de la esencia que tenemos en el foro y así empezamos a captar ingresos a través de estas nuevas tecnologías”, señala el gerente del recinto Esteban Amozurrutia.

La condena de los Foros pequeños